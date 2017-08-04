CHP’li Tanal’dan Merve Kavakçı tepkisi: Partili büyükelçi mi olur?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Kuala Lumpur Büyükelçiliğine (Malezya) atanan Merve Kavakçı’yı, 657 Devlet Memurları Kanunu’nu açıkça ihlalden Dışişleri Bakanlığı’na şikâyet etti. Tanal, “Devlet Memurları Kanunu madde 7 der ki: ‘Hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar.’ Ancak kendisi bugün de dâhil olmak üzere Yeni Akit Gazetesi köşesinde siyasi yazılarına devam ediyor. Partili büyükelçi mi olur” dedi.

Mahmut Tanal, 2017 Büyükelçiler Kararnamesi Kuala Lumpur Büyükelçiliğine atanan Merve Kavakçı’nın Yeni Akit gazetesinde köşe yazarlığına devam etmesi ve köşesindeki siyasi beyanlarının, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na aykırı olduğunu ifade etti. Kanunu açıkça ihlalden dolayı Kavakçı’yı Dışişleri Bakanlığı’na şikâyet eden Tanal, şunları söyledi:

“Merve Kavakçı’ya Kuala Lumpur Büyükelçiliği, basında çıkan haberlere göre 25.07.2017 tarihinde Mevlüt Çavuşoğlu tarafından bizzat telefonla tebliğ edilmişti. Tebliğ tarihinden itibaren köşesinde madde 7’ye göre siyasi ve ideolojik amaçlı beyanlarını bırakmalıydı. Ancak Sayın Kavakçı, Yeni Akit Gazetesinin 01.08.2017 tarihli köşesinde, şöyle bir yazı kaleme aldı: ‘CHP’nin İslam alerjisinde bir dönüm noktasına şahit olduğumuza dikkat çekmek isterim. ABD, İngiltere gibi batı ülkelerinde mevcut olan dini liderin, bir başka ifadeyle, mevzubahis din İslam ise, İslamı temsil eden imamın, nikâh akdini yerine getirebilme yetkisi varken, benzer bir uygulamanın Türkiye’de benimsenecek olması CHP’yi çok rahatsız etmiştir. Yanlış anlaşılmasın, CHP ülkemizdeki kilisede papazın, sinagogdaki hahamın nikâh kıymasına karşı çıkmıyor, bilakis onu alkışlıyor. CHP’li Kılıçdaroğlu Edirne’de CHP’li belediye başkanının himayesinde kilisede kıyılan nikâha katılıyor, şahitlik yapıyor. Ama konu müslüman olunca CHP özüne dönüyor, dişini gösteriyor.’ Kavakçı, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak sözde nikâha katıldığını gösteren, Kanal A’da yayınlanan ‘Manşetlerin Dili’ Programında tartışılan, montajlanmış hakikat dışı bir fotoğrafı doğruluğunu teyit etmeden köşesine konu etmiştir. Kavakçı, hakikat dışı, gerçek dışı bu fotoğrafı köşesinde konu ederek, Cumhuriyet Halk Partisini ve Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu zararını hedef tutan davranışta bulunmakla, 657 Devlet Memurları Kanunu 7. Maddesine açıkça aykırı davranmıştır. Bu sebeple hakkında yasal işlem yapılarak cezalandırılması ve görevinden alınması gerekmektedir.”

Tanal’ın, ihlal edildiğini söylediği 657 Sayılı Kanunun 7. Maddesi ise şöyle:

Tarafsızlık ve devlete bağlılık: Madde 7 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/2 md.) Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.