CHP'li Mahmut Tanal: Allah belanızı versin, Meclis'i çalıştırmıyorsunuz!

TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Meclis Başkanı seçildikten sonra ilk defa Genel Kurul'da Başkanlık Divanındaki yerine oturarak Meclisi açtı. Başkanlık Divanı oluşmadığı için oturuma kapatan Yılmaz'a CHP'li Mahmut Tanal, "Allah belanızı versin, meclisi çalıştırmıyorsunuz" diye tepki gösterdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, TBMM Başkanı İsmet Yılmaz seçilmesinin ardından ilk oturumunda CHP'li Mahmut Tanal ve Musa Çam'ın tepkisi ile karşılaştı. Başkanlık Divanındaki yerine ilk defa oturan Yılmaz'a Meclis Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu mikrofon sesini açma konusunda yardımcı oldu. Bu sırada TBMM oturumunu eline tokmağı alarak açmak isteyen Yılmaz'ı, Neziroğlu ikaz ederek gongu çalması gerektiğini hatırlattı. Yılmaz'da tokmağı bırakarak gongu çalarak oturumu açtı.

Yılmaz, 25. Dönem Başkanlık Divanı oluşmadığı için Genel Kurul oturumunu kapatacağına yönelik sözler söylerken CHP sıralarında oturan 17 CHP'li milletvekili tepki gösterdi. Bu sırada CHP'li Mahmut Tanal ve Musa Çam, Başkanlık Divanı oluşumunda yaşanan gecikme için tepkilerini sürdürürken İsmet Yılmaz, tepkiler arasında oturumu kapatarak dışarı çıktı. Mahmut Tanal ise "Allah belanızı versin, meclisi çalıştırmıyorsunuz" diye bağırdı. Tanal, boş olan Ak Parti sıralarını da gazetecilere göstererek, "Hep diyoruz ya AKP'lilerin aldığı para haram, işte görün, sıraları bomboş" dedi. Çam da, "Bir aydır Meclis'i çalıştırmıyorlar. Meclis'i çiftliğe çevirdiler" diye tepki gösterdi.