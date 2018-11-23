CHP'li Tanal'dan kanun teklifi: Öğretmen maaşları milletvekilleriyle aynı olsun

T24 ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, öğretmen maaşlarının milletvekili maaşlarıyla aynı olması için kanun teklifi verdi. Atatürk’e milletvekili maaşlarının ne olması gerektiği sorulduğunda, “Öğretmen maaşını geçmesin” dediğini kaydeden Tanal, “Biz de Atatürk’ün gösterdiği yoldan yürüyerek öğretmen maaşlarının milletvekili maaşlarıyla aynı olması için kanun teklifini verdik" dedi.

Tanal, "Bu vesileyle öğretmenlerimizin sosyal-kültürel açıdan hak ettikleri yere gelmeleri, ekonomik refaha ulaşmaları, bunun sonucu olarak kendilerine olan güvenlerinin artması ve yetiştirdikleri evlatlarımıza da huzur ve refah ile eğitim vermelerini amaçladık” diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, öğretmenlik mesleğinin tarihi geçmişinin, insanlık medeniyeti kadar eski, toplumsal hayatın bir ürünü olduğunu ifade etti. Kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünden yola çıkarak, öğretmen maaşları ile milletvekili maaşlarını eşitleyen bir Kanun Teklifi hazırlayan Tanal, şunları söyledi:

“Türkiye'de öğretmenlik mesleğini icra etmek maddi açıdan çok zordur. Yapılan araştırmaya göre; öğretmenlerin yüzde 75'inin kredi, eş dost, akraba ya da esnafa borcu bulunuyor. OECD'nin Raporunda ülkemizde ilköğretimde görev yapan bir öğretmenin başlangıç maaşı yıllık 25 bin 536 dolardır. Aynı raporda Lüksemburg'daki öğretmenin maaşı yıllık 51 bin 799 dolar, Danimarka'da ise başlangıç için 46 bin 950 dolardır. Öğrencilerine sosyalleşmelerini, tiyatroya, sinemaya gitmelerini, spor yapmalarını, kitap, dergi ve gazete okumalarını, kaliteli yaşam kültürünü öğütleyen öğretmenlerimiz önerdiklerinin çoğunu kendilerinin yapamadığı ortadadır. Öğretmenlerimizin sorunlarını çözdüğümüz takdirde eğitimin sorunları büyük ölçüde çözülecektir. Öğretmenlerimizin maaşı yükseltilmelidir. On yıllardır sürüncemede bırakılan temel sorunları çözülmüş öğretmenlerimiz, yöneticileri tarafından takdir ve motive edilmiş öğretmenlerimiz, maaşları kamu çalışanları arasında en yüksek grupta anılması gereken öğretmenlerimiz mutlaka diğer sorunların üstesinden gelecek ve ülkemizi muasır medeniyet hedefine koşar adım taşıyacaktır. Bugün bir milletvekili 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre en yüksek aylık alan devlet memurunun aylığını almaktadır. Ulu Önderimiz Atatürk'ün sözünü hatırlatmakta fayda vardır. Atatürk, 'Paşam vekil maaşlarını düzenleyeceğiz, ne kadar verelim?' sorusuna, 'Öğretmen maaşlarını geçmesin' demişti. Söz konusu düzenleme ile öğretmenlerin aylıklarının milletvekillerinden daha fazla olacak şekilde değiştirilmesi amaçlanmıştır.