CHP’li Tanal'dan İstanbul Emniyeti için suç ihbarı

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Çağdaş Hukukçular Dernek (ÇHD) üyesi savunma avukatlarına yönelik operasyonlarda gizlilik kararına rağmen kesin hüküm verircesine açıklamalarda bulunan İstanbul Emniyeti hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç ihbarında bulundu. Tanal, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama; yetki gaspı, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yargı görevi yapanı etkileme suçlarını oluşturduğu için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tarafımca suç ihbarında bulunulmuştur” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın suç ihbarı şöyle :

İstanbul Emniyeti kesin hüküm verircesine açıklama yaptı

18 Ocak 2013 günü sabaha karşı emniyet güçlerince İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya ve Bursa’da eş zamanlı hava destekli şafak operasyonları düzenlenmiş operasyon kapsamında 15 avukat gözaltına alınmış avukatlık büroları ve avukat konutları hukuka aykırı bir şekilde aranmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kamuoyunda “Çağdaş Hukukçular Derneği Baskını” olarak bilinen ve halen yargılaması devam eden konu hakkında açıklama yaparak operasyonun İstanbul genelinde 6 silahlı-bombalı saldırı eylemi gerçekleştiren, 3 polisi şehit eden 7 polisin ve 6 vatandaşın yaralanmasının ardından başlatıldığı belirtti.

Suç ispat edilene kadar herkes masumdur

Yapılan açıklama henüz karara bağlanmamış, henüz başlamış bir soruşturma hakkında kesin hükümler verircesine yapılan bir açıklamadır. Suçluluğu ispat edilene kadar herkesin masum olduğunu kabul eden masumiyet karinesini ihlal eder nitelikteki bu açıklama, Türk Ceza Kanunu 277. Maddesinde düzenlenen yargı görevi yapanı etkileme ve Türk Ceza Kanunu 288. Maddesinde düzenlenen adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarının işlendiğini göstermektedir.

Emniyet gizlilik kararını ihlal etmiştir

Söz konusu soruşturma gizlilik kararı verilerek yürütülen bir soruşturma olmasına rağmen İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma hakkında açıklama yapılmış ve gizlilik kararı ihlal edilmiştir. Kaldı ki gizlilik kararı kaldırılarak açıklama yapılma gereği doğsa bile, bunu yapmaya yetkili savcı ve hakim dururken polisin açıklama yapması yetki gaspıdır.

Adeta hakim yerine geçmişlerdir

Mahkemelere kimse emir veremez, telkinde bulunamaz. Ancak olayda İstanbul Emniyet Müdürlüğü adeta hakim yerine geçerek soruşturma kapsamında göz altına alınan herkesin soruşturmaya dayanak edilen suçları işlemiş olduğuna karar vermiş ve bu kararlarını resmi olarak açıklamışlardır.