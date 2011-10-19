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Politika

CHP'li Tanal'dan İçişleri'ne başvuru TBMM (A.A)

19 Ekim 2011 16:50

-CHP'li Tanal'dan İçişleri'ne başvuru TBMM (A.A) - 19.10.2011 - CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Hakkari'deki saldırı dolayısıyla ülke genelindeki tüm eğlence mekanlarının bir gün süreyle kapatılması için İçişleri Bakanlığına başvurdu. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Tanal, başvurusunda ''Hakkari Çukurca'da gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu 24 vatan evladının şehit olması ve 18 Mehmetçiğin yaralanması nedeniyle ülke genelindeki tüm eğlence mekanlarının bir gün süre ile kapatılmasına karar verilerek, bu kararın ilgili tüm il ve ilçe yürütme organlarına bildirilmesini saygılarımla arz ederim'' dedi.

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