CHP'li Tanal: Müstehaktır, bırakın sevinsinler; sürünenler halinden memnun

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 24 Haziran’daki seçimlerin sonuçlarına sert tepki gösterdi. CHP’nin milletvekilliği seçiminde yüzde 22.6, partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yüzde 30.5 oy oranında kalmasının ardından AKP’ye oy verenleri eleştiren Sanal, “Müstehaktır, bırakın sevinsinler; sürünenler halinden memnun” dedi.

Tanal’ın kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bugün fındık fiyatlarına ağlayan Giresun, Ordu'nun %65 oy veriyorsa, turizmin bitmesinden yakınan Antalya %43 oy veriyorsa, Suriyelilerden illallah eden Urfa, Antep, Kilis %51 oy veriyorsa, burda bir sorun var…

"Tezek yakmaya devam…"

"Turizmin bitmesinden yakınan Antalya % 43 oy veriyorsa, Suriyelilerden illallah eden ŞANLIURFA, G.Antep ve Kilis % 51 oy veriyorsa, şeker fabrikaları satıldığı için sitem eden Çorum, Yozgat ve Kırşehir açık ara birinci çıkartıyorsa millete müstahaktır.

"Lakin bu saydıklarım bizden çok onları etkiliyor, asıl kaybeden onlar. Bırakın sevinsinler. Yapılan yol ve köprüleri kemirerek, buzdolabı yalayarak beslenir, dünya liderleriyle övünürler. Asıl sürünenler halinden memnun. Onlar haklı, bizler haksızız.

"Tezek yakan %18 vergi ödüyor. Akp oy veriyor.Yatına akaryakıt alan kişi akaryakıt vergisi vermiyor. Tezek yakmaya devam…"