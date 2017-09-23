CHP’li Tanal: Milletvekiline fal baktıran tezkere metni olmaz

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Genel Kurulu’nda bugün oylanacak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ye sınır dışı askerî harekât yetkisi veren Başbakanlık tezkere metnin muğlak ifadeler içerdiğini söyledi. Tanal, “Hangi yabancı askerin Türkiye’ye gelmesi için oy vereceğiz? Bunların belirtilmesi gerekir. Milletvekillerine fal baktıran bir tezkere olmaz” dedi.

Tanal’ın yazılı açıklaması şöyle:

"Bugün oylanacak tezkerede ‘Türkiye’nin Güney sınırına mücavir bölgelerde’ ifadesi yer alıyor. Bu demektir ki bütün güney sınırımız ve komşuları… Bir sabah kalktığımızda nerede askerî harekât başlayacağı belli olmayan bir tezkereyi önümüze getiriyorlar. Metinde tehlikeli bir ayrıntı var ki o da şudur: ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması, bu kuvvetlerin Hükümetin belirleyeceği esaslara göre kullanılması...’ Tezkere metninden anlaşılıyor ki yabancı askerlerin ülkemize girişine izin verilecek. Hangi yabancı asker benim ülke topraklarıma ayak basacak? Bunu bilmek benim hakkım. Meclis’te belki bunu anlatacaklar ama yarın esas olan yazılı metindir diyebilirler. Bugün oy vereceğimiz kısmı bize anlatılır ama tezkere yarın başka bir amaçla kullanılabilir.

Hangi yabancı askerin Türkiye’ye gelmesi için oy vereceğiz? Bunların belirtilmesi gerekir. Milletvekillerine fal baktıran bir tezkere olmaz. Önümüze gelen metnin niyetini mi okuyalım. Bu tezkere geçerse hükümete çok ucu açık bir yetki veriyoruz. Tezkerenin amacı nedir? Askerî harekâtı, başka ülkenin askerleri ile beraber mi yapacağız? Bunu mu anlamalıyız. Peki, ülkemize girmesine izin verdiğimiz yabancı askerler ülkeden çıkmazsa ne yapacağız? Bu tezkere ile Amerikan askerini, Rus askerini Türkiye’ye sokabilirsin. Bir diğer ayrıntı da metinde Türkiye’nin Güney kara sınırı diyor. Suriye de olabilir Irak da İran da… Hükümet, güney sınırımızda istediği zaman istediği yere operasyon yapabilir. İstediği yabancı orduyu da Meclis’e danışmadan ülkeye sokabilir. Bu soru işaretlerinin giderilmesi için tezkerenin somutlaştırılması şarttır. Ülke topraklarımızda, sınırlarımızda hatta dünyanın hiçbir yerinde teröre tahammülümüz yok. Ancak terörle mücadele adı altındaki muğlak ifadelerin de kafamızı karıştırmasına izin vermemeliyiz.”

Terörle mücadelenin kafa karışıklıklarına yer verilmeden yapılması gerektiğine değinen Tanal, terörle mücadele konusunda kötü bir karnesi olan hükümetin niyetine güven olmayacağını, bu sebeple tezkerenin soyut ifadelerden arındırılması gerektiğini belirtti.