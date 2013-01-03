CHP'li Tanal: İzmir'deki karakollarda kör nokta çok

Hülya Karabağlı/ Ankara

Meclis Cezaevleri Alt Komisyonu’nun CHP’li üyesi Mahmut Tanal, ‘dayak görüntüleriyle’ Türkiye’yi ayağa kaldıran Karabağlar, Balçova ve Yeşilyurt karakolları için, “Kör nokta çok” dedi.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeleri, İzmir'de Balçova, Yeşilyurt ve 2011 yılında ''karakolda kadına dayak görüntülerinin'' ortaya çıktığı Karabağlar Polis Merkezi'nde incelemelerde bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, karakollarda ‘kör nokta çok’ dedi. Tanal’a göre, Karabağlar'daki karakol standartlara ve çalışma koşullarına uygun değil. 3 karakolda da kameralar gelişigüzel yerleştirilmiş. Kötü muameleye uygun bir fiziki ortam var.

Avukatlarla görüşme odaları uygun değil

Tanal, “Gözaltında bulunanlarla avukatların görüşme odaları uygun değil. Fiziki koşullar yerinde değil. Bunlar rapor edilerek İçişleri Bakanlığına ve Adalet Bakanlığına sunulacaktır. Ama bu fiziki koşullarda hem hak ihlalleri söz konusu oluyor, hem çalışan personelin hak ihlali söz konusu oluyor. Bu anlamda kamu hizmeti açısından hizmet kusuru söz konusu”.

357 polis hakkında disiplin soruşturması

İzmir polisinin bir yıllık karnesi hakkında bilgi verdi. 1 Ocak 2012- 27 aralık 2012 tarihleri arasında vatandaşların kolluk güçleri hakkında, hakaret, kötü muamele, işkence, darp ve şüpheli haklarının ihlali kapsamında 357 personel hakkında disiplin soruşturması açıldı. Halen 216 personelle ilgili soruşturma sürüyor. Kötü muameleden 6 personel hakkında çeşitli cezalar var. İşkence suçundan ceza alan yok.

İncelemeler sonrası gazetecilere açıklama yapan Cezaevleri Alt Komisyonu Başkanı Çorum Milletvekili Murat Yıldırım, geçmişte yaşanan bazı olayların üzücü olduğunu kaydeden Yıldırım, “'Burada yaptığımız çalışmalar önleyici tedbirler açısından önem arz ediyor. Türkiye genelinde bir olumsuzluk yaşanırsa bunların üzerine gideceğimiz, rapor edeceğimiz ve bunu gerekli birimlere ileteceğimizi bildirmek istiyoruz. Gördüklerimizi rapor halinde yazacağız” dedi.

ıldırım, bir gazetecinin Karabağlar Polis Merkezi'nde ''karakolda kadına dayak görüntülerinin'' ortaya çıktığını hatırlatması üzerine, “Maalesef üzücü bir olay yaşanmış, bu olay da asayiş ekipleri tarafından yapılmış. Şu anda onlar da burada yoklar, tayinleri çıkmış. Şu anda gördüğümüz kadarıyla fiziki şartlarda sıkıntı var. Yenileme için çalışmalar yapılıyormuş. Yeni bir karakol yapılmasını, fiziki şartların iyi bir noktaya getirilmesini, vatandaşlara iyi bir hizmet verilmesini arzu ederiz.”