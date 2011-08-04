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Politika

CHP’li Tanal: Hayata Dönüş Operasyonu’nda ‘kimyasal silah’ kullanıldı mı?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, acıların dünden bugüne taşındığı cezaevi operasyonlarını gündeme taşıdı.

04 Ağustos 2011 03:00





Hülya Karabağlı


T24 / ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, acıların dünden bugüne taşındığı cezaevi operasyonlarını gündeme taşıdı. Tanal, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e,  Hayata Dönüş Operasyonu’nda kimyasal silah kullanıldığı yönünde mahkeme duruşmalarında yer alan ifadeler ile medyada yazılan haberlerin doğruluk derecesini sordu. Tanal, “Operasyonlarda hangi silah kullanıldı” dedi.





Tanal, 19 Aralık 2000 tarihinde 20 cezaevine aynı anda 10 bin güvenlik görevlisi tarafından yapıldığı söylenen “Hayata Dönüş” operasyonlarıyla ilgili dosyayı yeniden açtı. Bayrampaşa müdahalesiyle ilgili geçtiğimiz hafta görülen duruşmayı da lakın takibe alan Tanal, soru önergesinde ‘kimyasal silaha’ yer verdi. Bakan Ergin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği önerge şöyle:


- “Hayata Dönüş Operasyonu” ile ilgili ifade edilen ve medyada geniş yer alan “Kimyasal Silah” hususunda yapılan çalışmalarınız, yazdığınız raporlar var mıdır?


- “Hayata Dönüş Operasyonuyla ilgili yapmış olduğunuz çalışmalarınız veya ortaya koyduğunuz raporlar yok ise, bu konuda herhangi bir çalışma içinde bulunacak mısınız?


- “Hayata Dönüş Operasyonu” ile ilgili Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında oluşturulmuş bir komisyon var mıdır?


- “Hayata Dönüş Operasyonu” ile ilgili Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanmış protokoller var mıdır? Varsa içeriği nedir?


- “Hayata Dönüş Operasyonu” ile ilgili Adalet Bakanlığı tarafından kurulmuş komisyon var mıdır?


- Söz konusu operasyonla ilgili kurulmuş komisyon yok ise, bu konuda çalışma yapmayı planlıyor musunuz?


- Söz konusu operasyonda kullanılan silahlar nelerdir?


 

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