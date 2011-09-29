-CHP'Li Tanal, füze kalkanı sözleşmesinin örneğini istedi TBMM (A.A) - 29.09.2011 - CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bilgi edinme hakkı çerçevesinde Dışişleri Bakanlığına başvurarak, ''füze kalkanı sözleşmesinin'' bir örneğini istedi. Tanal, başvurusunda Malatya Kürecik'te kurulması planlanan füze kalkanına ilişkin sözleşmenin, Dışişleri Bakanlığınca paraf edildiğini basından öğrendiğini belirtti. CHP'li Tanal başvurusunda, ''Ben, TBMM'nin halkın oylarıyla seçilmiş bir parlamenter olarak, sözü edilen belgenin içeriğiyle ilgili, seçilmiş bir parlamenter hukukçu olarak ülkemiz için olumlu ve olumsuz yönleri üzerinde çalışarak, bilgiyi ve görüşlerimi bakanlık ile paylaşmak, katkı sunmak için paraf edilen belgenin bir fotokopisini tarafıma verilmesini talep ederim'' ifadesini kullandı.