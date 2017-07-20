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Politika

CHP'li Tanal, dokunulmazlığının kaldırılması için dilekçe verdi

“Parti programımızda da olduğu gibi yargı yolunu tıkayan bir dokunulmazlık zırhına ihtiyacım yok”

20 Temmuz 2017 21:08

CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal hakkında, MİT TIR'ları davasının ertelenen davasına katıldığı gerekçesiyle fezleke düzenlendi. Düzenlenen fezleke üzerine, Tanal, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na dilekçe verdi.

Gazeteci Can Dündar, Erdem Gül ve CHP İstanbul Milletvekili Enes Berberoğlu hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen MİT TIR'ları davasının ertelenen duruşmasına katılan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’a, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Aykırılık gerekçesiyle fezleke düzenlendi.

Gerçek Gündem'in haberine göre, Tanal, adına düzenlenen söz konusu fezlekeye ilişkin dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM Başkanlığına dilekçe verdi. Tanal, “Hiçbir şeyden hiç kimseden korkum yok. Ben hala bu ülkede vicdanlı hâkimlerin, doğru karar veren, hukuka uyan yargıçların ve yargılamaların olacağına inanmak istiyorum. Göreceksiniz hepsinden alnımın akıyla çıkacağım. Dokunulmazlığımın kaldırılmasını ve adil yargılanmayı istiyorum” dedi.

 “Dokunulmazlık zırhına ihtiyacım yok”

Tanal, sözlerine şöyle devam etti:

“Meclis Başkanlığına, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Aykırılık ile ilgili adıma düzenlenen Fezleke için yargılanmamın önündeki kanuni engelin kaldırılmasını ve adil yargılanmam için dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep ettiğim bir dilekçe verdim. İçimin çok rahat olduğunu, huzurlu olduğumu belirtmek isterim. Bizler milletvekili dokunulmazlığımızın ardına sığınıp, hukuksuzca davranan hiç olmadık. Benim için mühim olan kürsü dokunulmazlığıdır. Çünkü kürsü dokunulmazlığı, vekili olduğum milletin söz hakkının korunmasıdır. Parti programımızda da olduğu gibi yargı yolunu tıkayan bir dokunulmazlık zırhına ihtiyacım yok. Göreceksiniz hepsinden alnımın akıyla çıkacağım. Dokunulmazlığın kaldırılmasını ve adil yargılanmayı istiyorum.”

Tanal’ın verdiği, dokunulmazlığının kaldırılması talebine ilişkin dilekçe ise şöyle:

Yasama dokunulmazlığımın kaldırılması ve yargılanmam amacıyla, Başbakanlıkça verilen 3/1144 Sayılı Tezkere için, Anayasa 83’üncü maddesi uyarınca, Yasama Dokunulmazlığından yararlanmak istemiyorum. 3/1144 Sayılı Fezleke için yargılanmamın önündeki kanuni engelin kaldırılmasını ve adil yargılanmam için dokunulmazlığımın kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

 

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