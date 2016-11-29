CHP'li Tanal: 'Cumhuriyet'çileri FETÖ üyeliğinden suçlamıyorsun; mektup ve kitap yasağı yasa ve genelgeye aykırı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Silivri Cezaevi’nde 25 gündür tutuklu olan 10 Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarıyla görüştü. Tanal, cezaevlerinde bulunan yazarlarla ve mektup ve kitaplara izin verilmemesiyle ilgili olarak "Hepsi dimdik ayakta, moralleri iyi. İçerideki arkadaşların sorun ettikleri sorun sadece kitap verilmemesi. Bu durum yasalara aykırıdır” diye konuştu. "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın genelgesine de aykırı. Çünkü genelgede FETÖ terör örgütünden yargılanan kişilerin dışarıdan mektup alıp veremeyeceği belirtiliyor" ifadesini kullanan Tanal, "Cumhuriyet yazarlarını ise, ‘Terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmekle’ suçluyorsun ama üye olmadığı halde FETÖ kuralları uyguluyorsun. Yasaya aykırı bu" dedi.

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Tanal aracılığıyla, "Ben kendim için bir şey istemiyorum. Burada gökyüzünü 36 parça tel örgüden görüyorum. Geceleri, her bir parçada Türkiye’nin umutlu ve mutlu günlerini umut ve hayal edip seyrederek uyuyorum. Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden dışlanmaması gerekir. Bu durum hukuksal ve ekonomik açıdan ülkeye zarar verir" mesajını iletti. Çizer Musa Kart da Silivri’den "Dolup taşan cezaevleri yetmez oldu. Şimdi de gelişmiş demokrasilerle aramıza duvar çekerek dev bir hapishane inşa ediyorlar. Tabelayı da hazırlamışlar: Türkiye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu..." mesajını paylaştı.

Tanal’dan Roma örneği

Tanal, "İtalya’nın başkenti Roma’da cezaevlerini ziyaret ettik. Orada daha insanlar cezaevine girmeden, kapısına iki kitap bırakıyorlar. Cezaevlerinin amacı buraya giren kişiyi topluma yeniden kazandırmaktır. Kişinin toplumla bağlarını koparmamak ve bağlarını güçlendirmek, geliştirmektir. O kitapları vermeyerek cezaevinin amacından uzaklaştırmış oluyorsun. Bu yasaya aykırıdır. Ceza İnfaz Kanunu’nun ruhuna, amacına aykırıdır. Üstelik Silivri Cezaevi’ndeki kitaplar güncel değil" dedi.

Mektup yasağı

Mektup yollama ve alma yasağı uygulandığına dikkat çeken Tanal şöyle devam etti:

"Cumhuriyet yazarları FETÖ’cü, PKK’li değil. Tutuklama fezlekesinde bunu söylüyorlar. Büyük bir tezat bu. Cumhuriyet yazarlarına hak mahrumiyeti veriyorsun. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın genelgesine de aykırı. Çünkü genelgede FETÖ terör örgütünden yargılanan kişilerin dışarıdan mektup alıp veremeyeceği belirtiliyor. Cumhuriyet yazarlarını ise, ‘Tetör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmekle’ suçluyorsun ama üye olmadığı halde FETÖ kuralları uyguluyorsun. Yasaya aykırı bu..

"Savunma hakkı ihlal ediliyor"

"Uygulanan avukat sınırlaması, gardiyan eşliğinde görüşme ve görüşmelerin kaydedilmesinin savunma hakkına aykırı olduğuna" dikkat çeken Tanal, “Avukat ile müvekkili arasına kimse giremez. Bu hukuk dışı uygulamaya hemen son verilmeli” diye konuştu.

Murat Sabuncu: 36 parça tel örgüden gökyüzü

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’nun, Mahmut Tanal aracılığıyla ilettiği mesaj şöyle: “Ben kendim için bir şey istemiyorum. Burada gökyüzünü 36 parça tel örgüden görüyorum. Geceleri, her bir parçada Türkiye’nin umutlu ve mutlu günlerini umut ve hayal edip seyrederek uyuyorum. Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden dışlanmaması gerekir. Bu durum hukuksal ve ekonomik açıdan ülkeye zarar verir. 2011 yılında çalışma arkadaşım Nedim Şener, FETÖcü polis ve yargı ayağıyla tuzağa düşürülmüştü. Ben sokak sokak insanlara bu komployu anlatmaya çalıştım. Şimdi beni FETÖ ile bağlantılı göstermeye çalışıyorlar. Bu çok ağrıma gidiyor. Kabullenemiyorum. 25 yıllık gazetecilik hayatım ortada. Hiçbir zaman sol, sosyal demokrat kimliğimden ödün vermedim.”

Musa Kart: Türkiye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Çizer Musa Kart’ın CHP’li Tanal aracılığıyla ilettiği mesaj şöyle: “Dolup taşan cezaevleri yetmez oldu. Şimdi de gelişmiş demokrasilerle aramıza duvar çekerek dev bir hapishane inşa ediyorlar. Tabelayı da hazırlamışlar: Türkiye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu...”