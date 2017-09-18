CHP'li Tanal: Beni İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan’ın makamına almadılar

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, görüşme talebi için gittiği İstanbul Adliyesi'nde İstanbul Başsavcısı İrfan Firdan’ın sekreterlik makamına bile alınmadığını söyledi. Adliye koridorunun barikatla ayrıldığını ve polisin izin vermediğini anlatan Tanal, başsavcı sekreterinin adliye koridoruna gelerek görüşme talebine ilişkin notları aldığını anlattı. Tanal, “Milletvekillerine artık resmi makamlar kapatılıyorsa, halka ne yapılır. Bu mu şeffaf devlet?” dedi.

Tanal, İstanbul Adliyesinde başsavcıya ulaşmak için yaşadıklarını twetir hesabından duyurdu ve T24’e şöyle değerlendirdi:

“Bir konuyla ilgili olarak İstanbul Adliyesindeyim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmeye geldim. Adliyenin koridorunu ayırmışlar barikatla orada özel bir güvenlik görevlisi duruyordu. Başsavcı ile görüşmek istediğimi söyledim. Bir dakika deyip gitti bir başka polis geldi. Ben notunuzu alayım ileteyim dedi. Polise, başsavcıya sen mi not ileteceksin dedim o da evet dedi. Özel makamı sekreteryası vardır, ben sekreteri ile konuşmak isterim notu o alsın dedim. O zaman sekreteri buraya çağırayım dedi. Sekreterlik makamına bile beni almadılar.

Daha sonra sekreteri geldi ben de burası sizin makamınız değil dedim. Başsavcı ile görüşme talebimi orada vereceğimi söyledim. Sekreter bana notunuzu burada alacağım dedi. Bazı olaylar yaşadık ondan diye konuştu. Adliyenin koridorunda görüşme talebimi ve telefon numaramı aldılar ve oradan ayrıldım.

Düşünebiliyor musunuz, milletvekillerine artık resmi makamlar kapatılıyorsa, halka ne yapılır. Bu mu şeffaf devlet."