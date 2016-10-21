CHP’li Tanal: Bana saldıran havuzcular, bir gün cezaevine atılırsa onları da ziyaret edeceğim!

15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan gazeteci ve yazarları ziyaret ettiği için eleştirilen CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal “Bana saldıran havuzcular bir gün cezaevine atılır ise onlarıda cezaevinde ziyaret edeceğim” dedi.

Tanal, darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci ve yazarları ziyaret etmiş, bu ziyaretlerinden dolayı birçok gazete tarafından eleştirilmiş ve hedef gösterilmişti.

Tanal, Twitter hesabı üzerinden Silivri Cezaevi’nde yaptığı ziyaretten notlar paylaştı. Tanal, Atilla Taş’ın kendisine “Hayatımda bağlı olduğum, yardım ettiğim ve onur duyduğum tek örgüt CHP’dir” dediğini aktardı.

Tanal’ın mesajları şöyle: