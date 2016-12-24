CHP'li Tanal: Anayasa teklifinde kriter yok; cumhurbaşkanı FETÖ’yü de Apo’yu da bakan olarak atayabilir

AKP içinden yedek milletvekilliğine yönelik itirazlar üzerine değişiklik yapılıp yapılamayacağı konusunda çalışma yapılırken anayasa önerisinde cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların belirlenmesinde herhangi bir kriterin öngörülmemesi de tartışılıyor. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar için ‘milletvekili seçilme’ için gereken kriterlerin getirilebileceği üzerinde duruluyor. CHP’li Mahmut Tanal, Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'a anayasa önerisinde cumhurbaşkanının yardımcıları ve bakanlarla ilgili olarak bir kriter olmadığına dikkat çekerek, "Herkesi atayabilir, FETÖ’yü de Apo’yu da atayabilir, hiçbir engeli yok. Cumhurbaşkanı’nın af yetkisi de var. Cumhurbaşkanı affederse ne yaparsınız? Affettikten sonra buraya atayabilir mi atayamaz mı” diye sordu.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberi şöyle:

TBMM Anayasa Komisyonu’nda, AKP’nin anayasa önerisinin görüşmelerine dün de devam edildi. Komisyonda ağırlıklı olarak ‘yedek milletvekilliği ile cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların seçilmesinde bir kriter aranmaması’ tartışıldı.

"Korku filmi fragmanı"

HDP’li Ayşe Acar Başaran, şu anda Türkiye’nin bir korku filmi fragmanı izlediğini belirterek, HDP’li belediyelere kayyım atandığını, 3 gün sonra Cumhurbaşkanı’nın “Ben bu seçimle gelen belediyeleri beğenmedim. Hepsine kayyım atayayım” diyerek kanun hükmünde kararname çıkarmasının önünde bir engel olmayacağını söyledi. Başaran, “Bunu kim denetleyecek, kim durduracak. Şimdi korku filmi olan bir fragman var karşımızda, biz bu fragmandan romantik komedi bekliyoruz. Fiilen başkanlık yapan bir Cumhurbaşkanımız var. 'Yasal kılıfa büründürürsek çok rahat edeceğiz' deniyor. Rahat etmeyeceğiz, aynı şeyleri daha köklü bir şekilde yaşayacağız” dedi.

"Yedekler öldürür"

Başaran’ın “Yedek milletvekilliğinin topluma uygun olmadığını” belirtmesi üzerine CHP’li Mahmut Tanal, “Milletvekilini öldürür yedek olan” diye araya girdi. Başaran, “Evet, öldürür. Kulislerde duyuyoruz herkesin tedirgin olduğunu. Gelin, herkes itiraz etsin, burada korkmayan var mı? Herkes korkuyor” diye konuştu. Bunun üzerine AKP’li Ali Ercoşkun’dan “Ben korkmuyorum” yanıtı geldi. Başaran da, “Doğrudur, korkumuyorsunuzdur, ama sizin kulislerden daha çok ses geliyor” dedi.

"Öcalan" örneği

CHP’li Mahmut Tanal, anayasa önerisinde Cumhurbaşkanı’nın yardımcıları ve bakanlarla ilgili olarak bir kriter olmadığına dikkat çekerek, “Herkesi atayabilir, FETÖ’yü de Apo’yu da atayabilir, hiçbir engeli yok” dedi. Bunun üzerine Komisyon Başkanı Mustafa Şentop, “Sabıkalı kişi zaten Cumhurbaşkanı adayı da olamaz, başkan yardımcısı da olamaz, bakan da olamaz. Yazıyor burada” diye itiraz etti. Tanal, “Neresinde yazıyor, bir madde söyleyin. Cumhurbaşkanı’nın af yetkisi de var. Cumhurbaşkanı affederse ne yaparsınız? Affettikten sonra buraya atayabilir mi atayamaz mı? Bana söyleyin, bakın kesildiniz” dedi. Şentop, “Hepsi yazılı” diye itiraz edince Tanal, “Bana bunu gösterin, hemen burada milletvekilliğinden istifa dilekçemi size sunacağım” yanıtını verdi.

CHP’li İlhan Cihaner de “Cumhurbaşkanı’nın niye yedeği yok” dedi. Tanal, “Bence onu da yapsınlar. Bu anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ediyor. Cumhurbaşkanı’nın da yedeği olma ‘Kriter’i gelebilir, olması gerekir” karşılığını verdi.

AKP, parti içinden gelen tepkiler üzerine yedek milletvekilliğiyle ilgili çalışma başlatırken, muhalefetin de eleştirdiği ‘Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar’ için kriter getirilmesi de tartışılıyor. Önerinin söz konusu maddesinde yapılacak değişiklikle “milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olma” kriterinin getirilebileceği kaydediliyor. MHP kaynakları, “Konuyla ilgili sıkıntıyı tek cümleyle halletmek mümkün. Milletvekili seçilme için aranan kriterler Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar için getirilebilir” görüşünü dile getirdi.