CHP’li Tanal: AKP ne zaman, hangi ortamda kuyuya düşmüşse ipi MHP atmıştır, kuyudan çıkarmıştır

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Suruç Araştırma Komisyonu önergesinin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesiyle ilgili olarak, “Bugüne kadar ki tüm oylamalarda MHP hedef şaşırtmadı ki. Üzerine düşen görevi ve misyonu yerine getirdi. AKP ne zaman, hangi ortamda kuyuya düşmüşse ipi MHP atmıştır, kuyudan çıkarmıştır” dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mahmut Tanal, her iki partinin ortak tutumunun koalisyon ortaklığı anlamına gelip gelmediğine dair de, “Dün terör örgütünü destekleyenlerle desteklemeyenlerin oylamasıydı. Bunu böyle okumak lazım. Koalisyon açısından zaten gizli ittifakları var” yorumunu yaptı.

Tanal, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Genel Kurul'da HDP Milletvekili Nursel Aydoğan'a yönelik sözleriyle ilgili de, "Cinsiyetçi bir yaklaşımdı. Cinsiyetçi yaklaşım nedeniyle erdemli davranış olarak tüm kadın arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden, herkesten özür dilemesini beklerim" dedi.