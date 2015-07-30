T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP’li Tanal: AKP ne zaman, hangi ortamda kuyuya düşmüşse ipi MHP atmıştır, kuyudan çıkarmıştır

'Dün terör örgütünü destekleyenlerle desteklemeyenlerin oylamasıydı, bunu böyle okumak lazım'

30 Temmuz 2015 21:18

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Suruç Araştırma Komisyonu önergesinin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesiyle ilgili olarak, “Bugüne kadar ki tüm oylamalarda MHP hedef şaşırtmadı ki. Üzerine düşen görevi ve misyonu yerine getirdi. AKP ne zaman, hangi ortamda kuyuya düşmüşse ipi MHP atmıştır, kuyudan çıkarmıştır” dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mahmut Tanal, her iki partinin ortak tutumunun koalisyon ortaklığı anlamına gelip gelmediğine dair de, “Dün terör örgütünü destekleyenlerle desteklemeyenlerin oylamasıydı. Bunu böyle okumak lazım. Koalisyon açısından zaten gizli ittifakları var” yorumunu yaptı.

Tanal, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Genel Kurul'da HDP Milletvekili Nursel Aydoğan'a yönelik sözleriyle ilgili  de, "Cinsiyetçi bir yaklaşımdı. Cinsiyetçi yaklaşım nedeniyle erdemli davranış olarak tüm kadın arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden, herkesten özür dilemesini beklerim" dedi.

ETİKETLER

mahmut tanalchp milletvekilisuruç komisyonu önergesimhpakpbülent arınç

İlgili Haberler

Suruç komisyonu kurulması önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Bülent Arınç ile CHP'li Şafak Pavey arasında ek süre gerginliği yaşandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24