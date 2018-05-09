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Politika

CHP'li Tamaylıgil, aday adayı olmayacak

ANKARA, (DHA)- CHP İstanbul Milletvekili, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Bihlun Tamaylıgil, milletvekili aday adayı olmayacağını açıkladı

09 Mayıs 2018 16:32

ANKARA, (DHA)- CHP İstanbul Milletvekili, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Bihlun Tamaylıgil, milletvekili aday adayı olmayacağını açıkladı.
Yazılı açıklama yapan CHP\'li Bihlun Tamaylıgil, milletvekili aday adayı olmama kararının, bir son değil yeni ve inanç dolu bir başlangıç olduğunu vurguladı. Tamaylıgil, \"Bugün benim için en kutsal görev, milletle birlikte, milli iradeyi, hak, hukuk, demokrasi ve özgürlükleri yeniden hakim kılmak için cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce’yle birlikte, halkın aydınlık geleceği için yönetsel sorumluluğu paylaşıp, elimizi cesaretle taşın altına koyarak, halkımızı geleceğe olan umut ve inançla yeniden ayağa kaldırmaktır\" dedi.
Milletvekilliği görevi süresince kendisine verdikleri destek nedeniyle seçmenlerine, CHP\'nin önceki dönem Genel Başkanı Deniz Baykal\'a, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu\'na, parti örgütlerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Bihlun Tamaylıgil, \"Gerçek başarıya giden yolun milli iradeye hizmet ve doğruluk olduğuna inancımla yapmış olduğum bütün çalışmalarımda, pusulam her zaman vicdanım oldu. Cumhuriyetin kurucu değerlerine sahip çıkıp, Mustafa Kemal Atatürk’ün açmış olduğu yolda cesaretle ilerleyerek, ülkeme ve halkıma milli mücadele ruhuyla her zaman sadakatle hizmet ettim ve etmeye devam edeceğim. Dün olduğu gibi bugün de tarihi seçim süreci boyunca ve sonrasında, Yüce Allah\'ın verdiği güç ve nefesle yine partim, ülkem ve geleceğimiz adına yeni görev ve sorumluluk alanlarında mücadelenin neferi olacağım\" sözleri ile halk adına mücadeleyi CHP saflarında sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.
Parlamento çatısı altında 5 dönemdir İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Bihlun Tamaylıgil, finans, sanayi ve turizm sektörlerinde üst düzey yönetici olarak çalıştıktan sonra, 35 yaşında milletvekili olarak seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi’nde, Genel Başkan Yardımcılığı, Parti Sözcülüğü, Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinin yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kadın Genel Sekreteri olarak görev aldı.

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