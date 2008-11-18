CHP'li Tacidar: e-postamızı önce polis okuyor

Bilişim uzmanı ve CHP milletvekili Tacidar Seyhan, milletvekillerinin e-postalarının önce istihbarat tarafından okunduğunu iddia etti.



Meclis Telekulak Araştırma Komisyonu'nun üyesi ve CHP Adana Milletvekili Tacidar Seyhan, Meclis'te büyük yankı uyandıran bir iddiada bulundu. Bilişim uzmanı Seyhan, iddiasını Telekulak Araştırma Komisyonu toplantısında dile getirdi.



Emniyet izinsiz izliyor



"Komisyona geçen hafta gelen Telekomünikasyon İletişim Daire Başkanı'na sormuştum. 'Mailleri izliyor musunuz?'diye. Başkan, 'İlgili birimlerden talep gelirse, kayıt altına alıp ilgili birime yollarız' diyor. Yani Emniyet, Jandarma, veya MİT'ten başvuru yapılmışsa, kayıt altına alıyor ve ilgili birime pas ediyor. Ancak bunun dışında yine önleme amaçlı araştırmalar var. Emniyet içinde internet suçları ve mailleri kontrol eden birim var. Bunların özellikle istihbarat içerisinden büyük kısmı mailleri gelişi güzel izinsiz izliyor. Mahkeme kararıyla izlemsi gerekirken izinsiz izleme yapıyor. Maillerimiz açılıyor, daha sonra kapanıyor. Kişi açıldığını fark etmiyor. Hatta özel mesajlarımız, bize geldiği anda ilgili izle3me biriminede gidiyor. Ben kendi bilgisayarımda bunu tespit ettim. İddia ediyorum, TBMM'deki milletvekilleri ve önemli görevlerde olanlar dahil herkesin maili ve mesajları kendinden önce en az iki kere okunuyor. BTürkiye'de görevli yüzlerce insan bu birimlerde görev yapıyor."



Akyürek'e soracaklar



Seyhan, hafta içinde Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in dinleneceği komisyonda iddialarını gündeme getireceğini ve Emniyet'ten yanıt isteyeceğini söyledi. Seyhan, ayrıca Başbakanlık emrinde çalıştığını savunduğu istihbarat teşkilatına ait izleme birimleriyle ilgili de bilgi isteyeceğini belirtti.

