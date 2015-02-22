CHP'li Süleyman Çelebi 237 kez 'kahrolsun faşizm' sloganı attı

Meclis'te "İç Güvenlik Paketi" tasarısının maddeleri oylanırken söz alan CHP İstanbul milletvekili Süleyman Çelebi, 5 dakikalık konuşma süresinin tamamında "Kahrolsun faşizm" sloganı attı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, dün tarihinin en ilginç günlerinden birini yaşadı. AKParti grubunun önerisiyle görüşülen "İç Güvenlik Paketi" tasarısının maddeleri oylanırken muhalefet partileri oldukça sert tepki gösterdi. Meclis Başkanvekilleri Ayşenur Bahçekapılı ve Sadık Yakut'la CHP, MHP ve HDP'li milletvekilleri arasında sık sık sert tartışmalar yaşanırken birleşime sürekli ara verildi.

Tasarıya ilişkin maddelerin oylandığı ve AKP'li vekillerin oylarıyla birer birer kabul edildiği sırada, muhalefet vekilleri de tasarı maddelerine yönelik itirazları için söz aldı. Konuşma yapmak için kürsüye gelen İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi kendisine ayrılan 5 dakikalık konuşma süresinin tamamını "Kahrolsun faşizm" sloganı atarak kullandı. HDP'li vekiller oturum boyunca kürsünün arkasında oturma eylemi yaptı.

Çelebi'nin konuşması devam ederken Meclis Başkanvekili "Sayın Çelebi plak takıldı galiba" diyerek müdahale etmek istedi. Ancak aldırış etmeyen Çelebi konuşmasını aynı şekilde tamamladı. Çelebi'nin kürsüden inmesinin hemen ardından ise Yakut, "Süleyman Bey tam 237 defa kahrolsun faşizm diyerek bir rekora imza attınız galiba" dedi.