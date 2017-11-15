CHP’li Süha Aldan: AKP’nin Atatürkçü oylara ihtiyacı olduğuna ilişkin görüşler tamamen şehir efsanesidir

CHP’de oluşturulan Enis Berberoğlu Komisyonu sözcüsü, Meclis Adalet Komisyonu Üyesi Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP için Atatürkçü oyların çok gerekli olduğuna ilişkin görüşlerin şehir efsanesi olduğunu söyledi.

“AKP bunun için 2019’e yatırım yapmaz” diyen Aldan, “Yakında ekonomik ve sosyal anlamda krizler yaşamamız olasıdır. İkinci bir gezi benzeri toplumsal muhalefet ortaya çıkabilir bununda da itici gücü ateşleyici yanı Atatürk sevgisi ya da saygısı olabilir. İşte bunu önlemek istiyorlar” diye konuştu.

“ Atatürk kutuplaştırılan bir toplumun ortak değeridir”

Atatürk’ün etnik, mezhepsel, kentli-köylü diye kutuplaştırılmış bir toplumun ortak değeri olduğunu ifade eden Aldan, ”Bugünlerde Atatürk’ün değeri bir kez daha anlaşılıyor. Bir yandan milliyetçiler Atatürk’ sempati duyuyor, devrimciler, solcular O’nun tam bağımsızlık anlayışına saygı duyuyorlar, sosyal demokratlar partimizin partinin kurucusudur diye bakıyor. Toplumun önemli bir bölümü Mustafa Kemal Atatürk duygusunda birleşiyor” dedi.

Aldan’ın AKP’de Atatürk açılımına ilişkin sorusuna değerlendirmeleri şöyle:

AKP’nin Atatürkçü oylara ihtiyacı varmış, Cumhurbaşkanı için çok gerekliymiş bunun için Atatürkçü olmuş gibi şeyler tamamen şehir efsanesidir. Bana göre, 16 Nisan Anayasa referandumundan çıkardıkları sonuç gerek. 16 Nisan’da bir anda İzmir Marşı gündeme geldi ve buna Mustafa Kemal Atatürk marşı da diyebiliriz. Toplumda geniş bir Atatürk sevgisi ve ona olan minnet duygusu artamaya başladı. Artık okullarda, stadyumlarda insanları susturamıyorsunuz. Bu önemli birleştirici bir unsur oldu. Bugünlerde Atatürk’ün değeri bir kez daha anlaşılıyor. Bir yandan milliyetçiler Atatürk’ sempati duyuyor, devrimciler, solcular O’nun tam bağımsızlık anlayışına saygı duyuyorlar, sosyal demokratlar partimizin partinin kurucusu diye bakıyor. Toplumun önemli bir bölümü Mustafa Kemal Atatürk duygusunda birleşiyor.

“ İkinci bir geziye izin vermeme anlayışı yatıyor”

AKP’ye oy veren merkez sağ tandaslı kişiler de Atatürk’e saygı duyuyor. AKP’nin önümüzdeki dönemde olası bir ekonomik kriz durumu var. Yakında toplumda ekonomik anlamda sosyal anlamda olası krizler yaşamamız olasıdır. Bunun örnekleri yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. Bir gezi benzeri toplumsal muhalefeti ortaya çıkabilir bununda da itici gücü ateşleyici yanı Atatürk sevgisi ya da saygısı olabilir. İşte bunu önlemek istiyorlar.

İkinci bir geziye izin vermeme anlayışı yatıyor bu işin arkasında. Bu iş samimi değildir. Toplumu birleştiren pek çok değeri AKP yok etti zaten. İnsanları ayırdı, kutuplaştırdı. Etnik, mezhepsel ve köylü ve kentli olarak kutuplaştırdı. Bu tip kutuplaştırmalardan insanlar bir araya gelerek tepki gösteremiyorlar. Bunu gösterebilecekleri bir tek Atatürk sevgisi ve saygısı kaldı bunu yıkmak adına yapıyorlar.

“Cumhurbaşkanlığına kadar olan geçiş sürecinde toplumsal muhalefeti engelleme adına yapılan bir girişim”

Yani bir takiyye ile karşı karşıyayız. Sakın insanlar aldanmasın. Yani efendim AKP’nin Atatürkçü oylara ihtiyacı varmış, Cumhurbaşkanı için çok gerekliymiş de onun için Atatürkçü olmuş bu tamamen şehir efsanesidir. Bence bu kesinlikle doğru değil. AKP 2019’da bununu için yatırım yapmaz. Sadece cumhurbaşkanlığına kadar olan geçiş sürecinde toplumsal muhalefeti engelleme adına yapılan bir girişim.