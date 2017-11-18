CHP'li Sındır: Sanal tatbikat da olsa kabul edilemez

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)- CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, NATO tatbikatında olanların Türkiye\'nin dış politikadaki itibarının, tutarsızlığının bir sonucu olduğunu söyledi.

Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır, Hatay\'ın İskenderun İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret ederek partilileri ile bir araya geldi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve CHP Hatay Milletvekilleri ile birlikte partililere seslenen Kamil Okyay Sındır, yerelde ve genelde iktidar olabilmek için çok çalışmaları gerektiğini belirterek, hükümeti eleştirdi. Norveç\'teki skandal NATO tatbikatını değerlendiren Sındır, şunları söyledi:

\"NATO\'nun Norveç\'teki sanal bir tatbikatı esnasında büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk\'ün görüntüsünün hedef tahtasına konulduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı\'nın da, NATO\'nun düşman saflarında gösterildiği bir olay yaşandı. Esef ile kınanacak bir olay. Ne Atatürk\'ümüze, ne devletimizin Cumhurbaşkanına sanal da olsa, tatbikat da olsa asla kabul edilemez. Bunu şiddetle kınıyoruz. Ama şunu da belirtmek istiyoruz. Böyle şeylerin bir daha yaşanmaması için gereken tepkimizi de göstermemiz gerekiyor. NATO ve Norveç\'ten gelen özürlere de şahit olduk. Aslında bu şunun göstergesi buna cüret edebilenler Türkiye\'nin dış politikadaki itibarının, tutarsızlığının bir sonucudur. Türkiye\'yi bu duruma düşüren siyasal iktidarı da en kısa sürede bu anlamda artık alaşağı etmemiz gerekiyor. Bizim bir onurumuz var bu ülkenin bir haysiyeti var. Devletimizin ve cumhurbaşkanımızın onuruna ve haysiyetine dil uzatılmasına, başta Mustafa Kemal Atatürk\'e böylesi bir hedef tahtasına konularak küçümsenmesine tahammülümüz yoktur. CHP olarak kurucu Genel Başkanımıza sahip çıkmak, Cumhuriyetimize, devletimize sahip çıkmak adına bunu da ifade etmek istedim.\"

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