CHP'li Sındır: Her iki seçim de çok önemli (2)

BAŞAK, YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

İzmir\'de, CHP Konak ilçe başkanlığı için yapılan kongrede, seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Şakir Başak, başkanlığa tekrar seçildi. 414 delegenin yer aldığı seçimde 280 oy, kullanılırken 222 oy, geçerli sayıldı. Başak, 214 oy alarak, yeniden başkan oldu. Sandıktan 33 geçersiz ve 25 boş oy çıkarken, bazı geçersiz oylarda \'adalet\' yazdığı görüldü.

Öte yandan seçimden önce adaylığını açıklayan Özgür Kaplan, divana liste veremediği için son anda adaylıktan çekildi.