CHP'li Sındır: Her iki seçim de çok önemli

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, \"2019’da yerel yönetimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Her iki seçim de çok önemli. Tek adam rejimi mi diktatöryel yönetim biçimi mi, belirlenecek\" dedi.

CHP’de delege seçimlerinin ardından başlayan ilçe kongreleri kapsamında, Konak\'ta sandık başına gidildi. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve divan başkanlığını CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç\'un yaptığı kongreye CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, CHP Parti Meclisi üyesi Mustafa Moroğlu, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Şehrazat Mercan ve Mahir Polat, CHP İzmir milletvekilleri Musa Çam, Atilla Sertel, Tacettin Bayır ve Tuncay Özkan katıldı.

Kongrede yeniden aday olan mevcut başkan Mehmet Şakir Başak\'ın konuşmasının ardından başta ‘Adalet Yürüyüşü’ olmak üzere çalışmalarının yer aldığı slayt gösterisi izlendi.

CHP Genel Sekreteri Sındır ise kongrelerin yol gösterici olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

\"2019’da, karşımızda yerel yönetimler ve Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği seçimleri var. Belediye başkanları görevlerinden el çektirdi. Birçok başkanlık kayyumla yönetiliyor. Yarıya yakın bir kısmı, atanmışların yönetimi altında. İktidar, aslında pek şikayetçi değil. Ellerinden gelse hepsini atamak istiyorlar. Ellerinden gelse büyükşehir belediye başkanları atansın o da ilçe belediyeleri atasın istiyorlar. \'Kandırıldık\' diyebilirsin. Kandırılmış, aldatılmış olabilirsin. Gerçekten öyleyse insanidir. Oysa senin kandırılmadığını her yurttaş iyi biliyor. Her iki seçim de çok önemli.\"

\'DAHA GÜÇLÜ BİR HALK MUHALEFETİ YARATMAK DURUMUNDAYIZ\'

CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven de 2019’da yapılacak seçimler için zafer sözü verirken, İzmir\'de kaybedilen 8 ilçe belediyesinin de alınacağını savundu. Güven, şöyle konuştu:

“2019 seçimlerinde CHP, artık iktidar olma noktasında bu yürüyüşünü en başarılı şekilde devam ettirecektir. Şu an çabamız, örgütümüzü çok daha güçlü bir yapıya kavuşturmaktır. Delege seçimlerimizi tamamladık. 8 bin 165 delege seçtik. Bunu yaparken de ciddi sayıda mahalle var. Buralarda da delege seçimlerini demokratik bir şekilde yaptık. Bugün il kongremizi Konak’ta ve Urla’da gerçekleştiriyoruz. Konak ve Urla’dan vereceğimiz mesaj, sadece İzmir’e değil; tüm Türkiye’yedir. Konak, İzmir’in kalbidir. Bize yakışan demokratik ve şık bir kongre olacağını umuyorum. 8 ilçe, maalesef bizde değil. Yerel seçimde bu 8 ilçeyi alarak 30 artı 1 yaparak, Atatürkçü duruşunu en iyi şekilde gösterecektir. Hem yerel iktidarı hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak zorundayız. Daha güçlü bir halk muhalefeti yaratmak durumundayız. Kazanacağımız bu zaferi size müjdelemek istiyoruz. Kesinkes CHP, 3 zaferi de kazanacaktır. Yerel seçim, genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı zaferini de kazanacaktır. Konak ve İzmir’in 30 ilçesi, bu sorumluluğu ve görevi taşıyacaktır. CHP’yi iktidar yapacaktır.\"

İLÇE ESKİ BAŞKANINDAN \'USULSÜZLÜK\' İDDİASI

CHP Konak İlçe eski Başkanı Ali Yılmaz, delege seçimlerinde usulsüzlük yapıldığını iddia ederek, seçime itiraz etti. Mevcut başkan Başak’ın akrabalarını başka mahallelerden delege yazdırdığını öne süren Yılmaz, \"Açlığı gündeme getirmeliyiz. Partimizin politikaları açlık sınırındaki insanları partiye katmanın yollarını bulmalıdır. 12 milyon insanı kattığımız zaman partimiz, iktidar olur. 24 milyon insan da yoksulluk sınırı içinde. Huzur içinde yaşayanların oranı yüzde 5. Biz, sadece susuyoruz. Politikalarımız emekten ve halktan yana olmalı. Genelde iktidar olma umudumuz var. Örgüt içinde demokrasiyi sağlayacağız. Babamızı, anamızı, yeğenimizi başka mahallelerden delege çıkarmayacağız. Sonra onların desteğiyle yönetime gelmeyeceğiz. Böyle olursak iktidar olamayız. Aç insanların, yoksul insanların, adaletin sesi örgütümüze güven yaratacağız. Birbirini seven, kimsenin hakkını çiğnemeyen bir özgür anlayış getireceğiz\" dedi.



FOTOĞRAFLI