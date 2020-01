CHP'li Sındır: Atatürkçülük'ü savunan pozisyonda olmaları, İYİ Parti endişesi olabilir

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti\'lilerin Atatürk ile ilgili söylemlerinden mutlu olduklarını belirterek, \"Atatürkçülük\'ü herkesten çok savunan pozisyonda olmaları, belki de bu kurulmuş olan İYİ Parti\'nin kendi tabanlarından Atatürk hassasiyeti olan seçmen kitlesini uzaklaştıracak endişesi olabilir\" dedi.

İzmir\'de Karşıyaka Çarşısı\'nı gezen CHP\'li Sındır, esnaf ziyareti yaptı, gençlerle sohbet etti. Çarşıda en fazla ilgiyi kadınlarla gençlerden gören Sındır, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti\'lilerin Atatürk ile ilgili sözlerini değerlendirdi. CHP\'li Sındır, şunları söyledi:

\"Düne kadar Atatürk\'ün büstlerini deviren, bayramları tatilleri kaldıran, Anıtkabir’e gitmeyen Atatürk adını bile ağza almaktan çekinen bir anlayış ve zihniyetin, bugünkü Atatürkçülük’ü herkesten çok savunan pozisyonda olmaları belki de bu kurulmuş olan İYİ Parti\'nin kendi tabanlarından Atatürk hassasiyeti olan seçmen kitlesini uzaklaştıracak endişesi de olabilir. Atatürk kimsenin uhdesinde olan, tek başına sahiplenebilecek şahsiyet değildir. Her yurttaşın sahip çıkması gereken büyük devlet adamıdır. Milletsek bağımsız bir cumhuriyette özgür birey olarak yaşayabiliyorsak bu büyük devlet adamının, silah arkadaşlarının milli mücadeleden çıkardıkları kurdukları cumhuriyetin bugünlere gelmesi sayesinde oldu. Bu bile mutluluk verici; çünkü gelecekte Atatürk karşıtlığının kendilerini sürekli duvara tosladıklarını görüyorlar ki Atatürk\'e herkesten çok sahip çıkma algısı yaratıyorlar. Olsun ona da razıyız. Kendilerine kayıtsız, şartsız ne denirse onu yapan biat eden taban yine Atatürk\'ün söylemleriyle anlatıyor olmaları bile iyi bir şey; ancak burada temel neden Türkiye\'de artık seçmen tabanının daha fazla büyüyemediğini, Atatürk karşıtlığından gidemeyeceklerini gördükleri için yerel seçimlerde cumhuriyete, Atatürk\'e onun milli değerlerimize sahip çıkma çabası bu nedenledir.\"

\'CHP\'Lİ BELEDİYELERE DİL UZATMAYA HAKKI OLAMAZ\'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ\'ın, geçen hafta düzenlediği basın toplantısındaki \'Son zamanlarda, CHP\'nin hamaset ve sataşmalarındaki dozu artırdı. Ne yazık ki hamaset üretmekten başka marifeti olmayan, sahte öz güven sahibi CHP yöneticileri, kendilerini İzmir\'in yegane sahibi olarak görüyorlar. CHP, yerel ve genel siyasetteki başarısızlığını örtmek için kendilerince bir kimlik inşa etmek için İzmir\'de sürekli hamaset yapmaktadır. Bu hastalıklı bakış, kıymetli İzmirlilere karşı mahcubiyet duygularının da yok olmasına sebep olmuş durumda\' sözlerine de yanıt veren CHP\'li Sındır, şöyle konuştu:

\"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul ve Ankara\'ya ihanet ettikleri söylüyor. İhanet ettiğini ifade eden bir partinin ferdinin kalkıp kentine ihanet etmemiş, kentini ranta emanet etmemiş, halkını düşünerek, sosyal belediyecilik anlayışını şiar edinen, kentin kalkınmasını betonlara teslim etmeden, kentin kültürel yapısını korumaya çalışan belediyelere söz etme, laf etme hakkı olamaz. Hamza Dağ, önce kendisine baksın, aynayı kendisine tutsun. İhanet ettikleri dünya kültürel mirasıdır İstanbul. İstanbul kentinin bütünü bir kültürel mirastır. O mirasa ihanet etmiş olan bir partinin, o mirası kendi kentinde korumak içgüdüyle yatırımlarını, hizmetlerini buna yönelik ortaya koymuş olan CHP\'li belediyelere dil uzatmaya hakkı olamaz. Hamza Dağ, bunları söylerken bunlara inanmadığını biliyorum. Bu kentin nasıl korunduğunu, yerel yöneticilerin neyle mücadele ettiğini iyi bildiğini biliyorum. CHP kentsel gelişimlerini kent halkının mutluluğu üzerine kurgularlar. İzmir halkı oyunun, nereye niçin gittiğini iyi bilir. Bugüne kadar böyle oy verdi. Yine verecektir. CHP\'ye desteğini hiç esirgemeyen bir halktır. Kendilerini algı yönetimi üzerinden açıklamaları halkı toplumu kandırmak aldatmak gibi bir çaba içerisinde olabilirler ama İzmir halkını kandıramayacaklar. Süslü sözlerle gerçek dışı, örtülü, kendi doğruları üzerinden söylemlerle bir yere varamayacaklar. Şunu da unutmamak lazım. Dağ, bu sözleri söylerken kendi partisi, tepeden dayatmacı anlayışını gösterip belediye başkanlarını istifaya çağırmış olması başarısızlıklarının tescilidir. Geçmişteki suçlarının tescilidir.\"

\'İYİ PARTİ\' AÇIKLAMASI: DEMEK Kİ BİR SİYASİ BOŞLUK GÖRÜLDÜ

Meral Akşener\'in genel başkanlığını yaptığı İYİ Parti\'nin kuruluşuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP İzmir Milletvekili Sındır, amacı ve hedefi olan bir partinin kurulduğunu vurguladı. Sındır, \"Aslında çok fazla parti üzerine konuşmak istemem; ama demek ki bir siyasi boşluk görüldü ki parti kurma gereği duydular. CHP\'nin siyasi tabanı sosyoekonomik ve kültürel tabana sahiptir. CHP ekonomi politikaları olan sosyal refahı amaçlayan, sermayeyi yok saymayan, devletin, kamunun özel sektörün belli bir koordinasyon içinde ekonomik model üzerinde sözü olana partidir. Diğer partilerin ise, ekonomik söylemleri, sözleri, hitapları, ekonomik politikaları sürekli değilken, ne olduğu çok fazla belli değil. Sosyokültürel alanda boşluk gördüler ki partiyi kurdular\" dedi.

Her partinin aynı tabana yani millete hitap ettiğine dikkat çeken CHP\'li Sındır, \"Taban, Türk milletidir. Bütün yurttaşlar, bu millet, siyasi partilerin destek beklediği, hedefinde olan kişilerdir. İYİ Parti\'nin merkeze sağda cumhuriyet değerlerine sahip çıkarak milliyetçi muhafazakar kesime hitap eden bir parti oluşturduğunu düşünüyorum. Kendi seçmenimize ciddi bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Her siyasi parti belli bir oy alacaktır. Kendilerine inandırabildikleri ölçüde, ikna ettikleri ölçüde yol alacaklardır\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI