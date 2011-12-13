CHP’li Sinan Aygün’den çek mağdurları için Meclis araştırması



Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - Karşılıksız çek düzenleyenlere verilen hapis cezasının kaldırılması amacıyla bir süre önce TBMM Başkanlığına yasa teklifi veren CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, sayıları binlerle ifade edilen çek mağdurlarının sorunlarının araştırılması ve çözüm bulunabilmesi amacıyla araştırma önergesi verdi.



Sinan Aygün, TBMM Başkanlığına verdiği araştırma önergesinde, karşılıksız çek keşide etme fiilinin, 2003 yılından itibaren adli para cezasını gerektiren bir suç olarak kabul edildiğini ve halen yürürlükte bulunan 5941 sayılı Çek Kanunu’nda da adli para cezası ve güvenlik tedbiri yaptırımlarını gerektiren bir suç olarak düzenlendiğini hatırlattı.2008 yılından itibaren yaşanmaya başlanan küresel krizin Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilemesi yüzünden tüccar ve esnafın ödeme sıkıntısı içine düştüğünü vurgulayan Aygün, bunun sonucunda da binlerce vatandaşın “çek mağduru” haline geldiğini belirtti.





405 bin 704 dava var



Aygün’ün verdiği rakamlara göre, halen karşılıksız çek nedeniyle yerel mahkemelerde 405 bin 704 dava var. 53 bin 544 çek dosyası Yargıtay’da karara bağlanmayı bekliyor. 163 bin 621 dosyayı ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı incelemesinde. Aygün, çeki karşılıksız çıktı diye adli para cezasına çarptırılan binlerce vatandaşın bu parayı devlete ödeyemediği için cezaevlerinde yattığını vurguladı. Karşılıksız çek yüzünden cezaevinde olanların neredeyse tamamının aile reisi olduğuna dikkati çeken Aygün, iş imkânlarını ve borç ödeme kabiliyetlerini kaybeden bu kişiler nedeniyle binlerce ailenin de mağdur edildiğini ileri sürdü.





Hükümet sıcak bakıyor



Bu mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla, 5941 sayılı kanunda değişiklik yapılması için 23 Eylül 2011 tarihinde TBMM Başkanlığına verdiği kanun teklifinin yasalaşmasına hükümetin de sıcak baktığını belirten Aygün, önergesinde şu görüşlere yer verdi:



“Çek Kanunun mevcut haliyle uygulanmasından ötürü halen cezaevlerinde hapis yatan kaç kişinin bulunduğunun tespiti, çek mağduriyeti nedeniyle ekonomik sebeplerden dolayı kaç ailenin boşanmak suretiyle aile birliğinin parçalandığının öğrenilmesi, bu yüzden parçalanan ailelerin çocuklarından kaçının suça karışmak zorunda bırakıldığının tespiti amacıyla gerekli araştırmaların yapılması zorunluluk haline gelmiştir.



Tüm bu incelemelerin yapılarak rapora bağlanması ve böylece Hükümetin görev ve sorumluluğunun gereğini yapması, bu konuda ihmal ve sorumluluğa yol açan sebeplerin ve alınması gereken önlemlerle birlikte mevzuatta yapılabilecek değişikliklerin tespiti sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır.”







