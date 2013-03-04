CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Aleviliğin yaşadığı asimilasyon arttı

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Alevi oldukları için su sorunu çözülmediği söylenen Adıyaman’ın Tut İlçesi’ne bağlı Dağyalangöz Köyü’nü Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, “Yapılan kamuoyu yoklamaları ve araştırmaları sonucunda iktidar politikaları nedeniyle Aleviliğin yaşadığı asimilasyonun arttığı yönündedir” dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tanrıkulu, “Yetkili kurumlara yapılan başvurularda kitlelerin inançları, dili, dini, ırkı gözetilmekte midir? Gözetilmemekteyse uzun yıllar yapılan başvurulara rağmen her hangi bir adımın atılmamasının sebebi nedir” diye sordu.

Tanrıkulu’nun soru önergesi ve gerekçesi şöyle: Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Dağyalangoz Köyü sakinleri, Alevi oldukları için su sorunlarının tüm başvurularına karşı çözülmediğini, şimdi de köydeki okul ve sağlık ocağının kapatılmak istendiğini paylaşmış ve köy sakinlerinin adeta bu serzenişi yazılı basında da yer almıştı. Adıyaman’da yaşanan bu olayın Çorum, Sivas, Tokat, Amasya, Yozgat’ta ve birçok ilde de yaşandığı zaman zaman kamuoyuna duyurulmuştu. Halkın taleplerine duyarsız kalmaları sonucu illerde göç hızla artmış ve bizzat ihmaller sonucu oluşan mağduriyetlerle vatandaş baş başa bırakılmıştır. Ayrıca yapılan kamuoyu yoklamaları ve araştırmaları sonucunda iktidar politikaları nedeniyle Aleviliğin yaşadığı asimilasyonun arttığı yönündedir.

-Basında yer alan Adıyaman’ın Tut İlçesine bağlı Dağyalangoz Köyü sakinlerinin bu şikayeti doğrultusunda her hangi bir çalışma başlatılmış mıdır?

-Dağyalangoz Köyü sakinleri su sorunu nedeniyle yetkili mercilere kaç başvuru yapmıştır? Bu başvuruların yıllara göre dağılımı nedir? Başvurular sonucunda gerçekleştirilen her hangi bir çalışma var mıdır?

-Adıyaman’da benzer sorunu yaşayan köy veya yerleşke bulunmakta mıdır?

‘İnanç, dil, dini, ırkı gözetiliyor mu’?

-Yetkili kurumlara yapılan başvurularda kitlelerin inançları, dili, dini, ırkı gözetilmekte midir? Gözetilmemekteyse uzun yıllar yapılan başvurulara rağmen her hangi bir adımın atılmamasının sebebi nedir?

-Çorum, Sivas, Tokat, Amasya, Yozgat’ta ve birçok ilde benzer sorunlar giderilmeyerek halk göçe zorlanmıştır. Ayrıca yapılan araştırmalar sonucunda iktidarınızın hedefi Aleviliğin karşılaştığı asimilasyona sorununu sürdürmek ve güçlendirmek midir?

-Alevi köylerinde son 10 yılda yaşanan göç rakamları nelerdir ve yıllara göre dağılımı nedir?

-2002 – 2013 yılları arasında kaç Alevi Köyü yaşanan göçler sonucunda yerleşke olmaktan çıkarılmıştır? İktidarınızın bu soruna bakış açısı nedir? Sürdürmek ve her geçen gün arttırmak mı yoksa sorunu çözmek midir? Çözmek için bir girişiminiz olacak mı?