T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'li Seyhan'ın dinleme merkezi iddiası

CHP’li Tacidar Seyhan, Ankara’nın merkezinde yasadışı bir ‘dinleme merkezi’ bulunduğunu ileri sürdü.

19 Kasım 2010 02:00

T24 - CHP’li Tacidar Seyhan, Ankara’nın merkezinde yasadışı bir ‘dinleme merkezi’ bulunduğunu ileri sürdü. 

Seyhan, 'Ankara’nın göbeğinde bir merkezde dinleme ve izleme yapıldığı yönünde ciddi bilgilerim var'ifadesini kullanan Seyhan, bunu daha büyük bir tehdit olarak gördüğünü söyledi. Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle: 


Dinleme terörü yaşanıyor

Bilişim uzmanı ve CHP Adana Milletvekili Tacidar Seyhan, “yasadışı” telefon dinlemeleriyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Seyhan, “Ankara’nın göbeğinde bir merkezde dinleme ve izleme yapıldığı yönünde ciddi bilgilerim var. Bunu daha büyük bir tehdit olarak görüyorum. Bu dinlemeler yasadışı dinlemeler. Bir nevi Türkiye’de dinleme terörü yaşanıyor” dedi. 

Ankara’da sadece bu alanda kurulmuş farklı merkezlerin olduğunu aktaran Seyhan, dinlemeyi sadece TİB’in yapmadığını kaydetti.  


Yasadışı dinlemeler

“Bunun Emniyet içerisinden iktidara yakın bir birim olduğunu bildiğini” öne süren Seyhan şu değerlendirmede bulundu: “Bu örgütlenmeler müsteşarlık adı altında ayrışan ekipler tarafından da yapılıyor. Müsteşarlığa ayrılan ekip içerisinde bazılarının da dinleme yetkisi var. Bunlar tarafından da dinleme yapılıyor. Emniyet istihbaratı içerisinde de bir birim Ankara’da merkez oluşturarak farklı bir dinleme ve izleme yapısı içerisinde de bu işi götürüyor. Bu dinlemeler yasadışı dinlemeler.” 

Seyhan, “Yargıtay’da bazı üyelerin telefonlarının dinlenmesini de bu birim mi yaptı” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Bir birimin yasadışı dinlemeleri el altından sızdırdığını biliyorum. Türkiye açısından asıl tehdit budur. Artık dinleme birimler içerisinde gruplar oluşarak yapılmaya çalışılmaktadır. Bu grupların da iktidarın etkisi ve bilgisi altında çalıştığı ortadadır. Bunu artık herkes biliyor. Asıl savcılıkların bu tarafa yönelmesi gerekiyor. Bir nevi Türkiye’de dinleme terörü yaşanıyor.” 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24