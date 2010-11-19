CHP'li Seyhan'ın dinleme merkezi iddiası

T24 - CHP’li Tacidar Seyhan, Ankara’nın merkezinde yasadışı bir ‘dinleme merkezi’ bulunduğunu ileri sürdü.



Seyhan, 'Ankara’nın göbeğinde bir merkezde dinleme ve izleme yapıldığı yönünde ciddi bilgilerim var'ifadesini kullanan Seyhan, bunu daha büyük bir tehdit olarak gördüğünü söyledi. Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





Dinleme terörü yaşanıyor



Bilişim uzmanı ve CHP Adana Milletvekili Tacidar Seyhan, “yasadışı” telefon dinlemeleriyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Seyhan, “Ankara’nın göbeğinde bir merkezde dinleme ve izleme yapıldığı yönünde ciddi bilgilerim var. Bunu daha büyük bir tehdit olarak görüyorum. Bu dinlemeler yasadışı dinlemeler. Bir nevi Türkiye’de dinleme terörü yaşanıyor” dedi.



Ankara’da sadece bu alanda kurulmuş farklı merkezlerin olduğunu aktaran Seyhan, dinlemeyi sadece TİB’in yapmadığını kaydetti.





Yasadışı dinlemeler



“Bunun Emniyet içerisinden iktidara yakın bir birim olduğunu bildiğini” öne süren Seyhan şu değerlendirmede bulundu: “Bu örgütlenmeler müsteşarlık adı altında ayrışan ekipler tarafından da yapılıyor. Müsteşarlığa ayrılan ekip içerisinde bazılarının da dinleme yetkisi var. Bunlar tarafından da dinleme yapılıyor. Emniyet istihbaratı içerisinde de bir birim Ankara’da merkez oluşturarak farklı bir dinleme ve izleme yapısı içerisinde de bu işi götürüyor. Bu dinlemeler yasadışı dinlemeler.”



Seyhan, “Yargıtay’da bazı üyelerin telefonlarının dinlenmesini de bu birim mi yaptı” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Bir birimin yasadışı dinlemeleri el altından sızdırdığını biliyorum. Türkiye açısından asıl tehdit budur. Artık dinleme birimler içerisinde gruplar oluşarak yapılmaya çalışılmaktadır. Bu grupların da iktidarın etkisi ve bilgisi altında çalıştığı ortadadır. Bunu artık herkes biliyor. Asıl savcılıkların bu tarafa yönelmesi gerekiyor. Bir nevi Türkiye’de dinleme terörü yaşanıyor.”





