CHP’li Seyhan: İki GSM şirketi kaza yerini bildirdi ama valilik dikkate almadı

T24 - Yazıcıoğlu’nun öldüğü kazayı inceleyen TBMM Araştırma Komisyonu çarpıcı sonuçlara ulaştı. CHP’li Tacidar Seyhan, iki GSM şirketinin kaza sonrası enkazın bulunabileceği 800 metrelik bölgeyi bildirdiğini ancak aramayı yürüten kamu kurumlarının bunu dikkate almadığını söyledi ve “Dikkate alınsaydı, gazeteci Güneş kurtarılabilirdi” dedi...



BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası, Turkcell ve AVEA’nın gönderdikleri ve enkazın yerine işaret ettikleri kapsama alanı haritalarının, yeterince dikkate alınmadığı ortaya çıktı. Vatan gazetesinin haberine göre; çalışmalarını tamamlayarak rapor yazımı aşamasına gelen TBMM Helikopter Kazasını Araştırma Komisyonu’nda ön kanaat olarak “kaza noktası sayılabilecek bir yerin 800 metrelik bir alan işaret edilerek belirlendiği, buna rağmen enkaza ulaşılmasında gecikme yaşandığı” görüşünün oluştuğu öğrenildi. CHP’li komisyon üyesi Tacidar Seyhan, bu tespite raporda yer verilmesini AKP'liler de dahil olmak üzere tüm komisyon üyelerinin desteklediğini belirterek, “Her iki GSM şirketinin kaza akşamı gönderdikleri haritalara göre helikopter şans eseri o bölgede her ikisinin de çektiği bir alana düşmüş. 15 kilometrekarelik bir yay içinde sadece helikopterin enkazının da bulunduğu 800 metrelik bir alanda telefonlar çekiyor. O haritalar ya doğru okunamadı ya da bir koordinasyon ve yönetim zafiyeti yaşandı. Yazık. Bu bir skandaldır. Eğer o haritalar doğru okunabilseydi, en azından muhabir arkadaşımız İsmail Güneş belki kurtarılabilirdi” dedi.







Kaza yeri önceden tespit edilebilirdi







Seyhan, skandal olarak nitelendirdiği bu durumla ilgili raporda herhangi bir suç duyurusuna yer verilip verilmeyeceği sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Komisyonda bu yönde yani kazanın nokta sayılabilecek şekilde yerinin önceden belirlebildiği buna rağmen bulunmasında gecikme yaşandığı ön kanaati oluştu. Ancak henüz raporumuzun sonuç bölümünü metin haline dökmüş değiliz. Suç duyurusuyla ilgili konu kendi aramızda yapacağımız değerlendirme sonucu netleşir. Ancak benim kanaatim, kurtarma çalışmalarını yürütenler ya GSM şirketlerinin gönderdikleri haritaları okuyamamışlar ya da yönetim zafiyeti sergilemişler. Burada temel sorumluluk kurtarma faaliyetlerinin başında olan ve koordine eden Kahramanmaraş Valiliği’ndedir.”







Kaza şaibeli



Muhsin Yazıcıoğlu’nu, Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit İlçesi’nden Yozgat’ın Yerköy İlçesi’ne götüren helikopter geçtiğimiz yıl 25 Mart’ta düştü. Türkiye gündemine bomba gibi düşen kazayı olayda yaralanan İHA Muhabiri İsmail Güneş’in 112’yi arayarak haber verdi. Karlı bir günde düşen helikopterin enkazı 47 saat sonra bulundu. Kazada Muhsin Yazıcıoğlu ile İHA Muhabiri İsmail Güneş dahil 6 kişi yaşamını yitirdi. Helikopterin düşüşü ve arama sırasında yaşanan gelişmeler kaza ile ilgili şaibelerin oluşmasına neden olmuştu.





