-CHP'Lİ SEVİGEN'DEN BAĞIŞ'A HEDİYE TAKIM ELBİSE TBMM (A.A) - 15.12.2010 - CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, yanında getirdiği bir takım elbiseyi, ''yumurta atarak ceketini kirlettikleri için öğrencileri mahkemeye veren'' Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'a iletmek üzere Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak'a vermek istedi, ancak Bakan Özak, kabul etmedi. Bütçeler üzerinde MHP Grubu adına söz alan Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, bazı üniversitelerde polisin öğrencilere yönelik tutumunu eleştirerek, ''12 Eylülde asker geldi ve gençlere, öğrencilere ne yaptığını biliyorsunuz. Peki bu yönetim de öğrencilere aynı şeyi yaparsa, 12 Eylülden bir farkı olur mu?'' dedi. CHP'li Mehmet Sevigen devlet yurtlarının sorunlarını dile getirdi ve öğrenci burslarının artırılması gerektiğini ifade etti. Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın, kendisine yumurta atan bir öğrenciye, ''siyah ceketinin sol üst kısmı yumurta ile kirlendi'' diye dava açtığını belirten Sevigen, şöyle konuştu: ''Bu çocuklar sizin çocuklarınız olabilirdi. Ben sizin, Wikileaks belgelerinde Sayın Başbakan hakkında çıkan iddialar ile ilgili neden dava açmadığınızı merak ediyorum. Hakkını arayan öğrencilerin dövüldüğü, sövüldüğü, bir Bakan tarafından mahkemede süründürüldüğü bir ülkede gerçekten demokrasiden söz etmek mümkün değil.'' Sevigen, daha sonra yanında getirdiği ve ''yumurtalardan iz tutmadığını'' söylediği takım elbiseyi, yılbaşı hediyesi olarak Bakan Egemen Bağış'a iletmek üzere komisyon sırasında oturan Bakan Faruk Özak'ın önüne koydu. Ancak Bakan Özak, eliyle almak istemediğini işaret etti. Faruk Özak'ın çağırdığı kavas, takım elbiseyi TBMM İdare Amiri, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın yanına götürdü. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve partisinin diğer milletvekilleri, ''Burayı şov yeri haline getirdi'' diyerek, Sevigen'e tepki gösterdi. Mehmet Sevigen, daha sonra kuliste, Sırrı Sakık'tan takım elbiseyi aldı ve kargoyla Bakan Bağış'a göndereceğini söyledi.