CHP’li Sevigen soruşturma sürecini sordu

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, Zeytinburnu’ndaki patlamayla ilgili soruşturmaya ilişkin soru önergesi verdi.



CHP Genel Sekreter Yardımcısı Sevigen, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, Zeytinburnu'nda 22 Ocak 2008'de bir iş yerinde meydana gelen ve 22 kişinin öldüğü patlamayla ilgili soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ifade etti.



‘9 ay geçti, sorumlular nerede?’



"Olayın sorumlularının 9 aydır bulunamadığını" belirten Sevigen, zaman aşımı süresine dikkati çekerek, şu soruları yöneltti:"Patlamanın üzerinden 9 ay geçmesine rağmen olayın sorumlularının hala bulunamamasının sebebi nedir?



-Tüm ülkeyi derinden yaralayan bu acı olayın ardından bakanlık olarak, konuyla ilgili bir tedbir aldınız mı? Belediyeler üzerindeki denetimlerinizi yapıyor musunuz?



-Soruşturma sürecindeki aksaklıklar ve gecikmeler bakanlığınızdan kaynaklanan bir zafiyetin sonucu mudur? Bu aksaklıklar ve gecikmeler davayı zaman aşımına uğratma niyetinin bir göstergesi midir?



-Bilirkişi raporunda, Zeytinburnu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Elektrik Dağıtım ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü bulunmuştu. Ancak, bu kurumlardan, yetkili olmadıkları yönünde yapılan açıklamaların yasal dayanağı nedir?



-Yerel seçimlere çok az bir süre kala belediyelerinizin sorumluluklarını yerine getirmesinden dolayı yaşanan bu tür olaylara rağmen, hala belediyelerle ilgili bir işlem yapmayı düşünmüyor musunuz?

