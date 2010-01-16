CHP'li Sevigen: Darbeciler ilkel kafalı

T24 - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağ kolu olarak bilinen İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını söylüyor.





Ülkenin artık demokratikleştiğini belirten Sevigen, darbecileri de 'ilkel kafalı' olmakla suçluyor. Türkiye'deki tek gücün demokrasi ve millet olduğunun altını çizen Sevigen, "Darbeler ülkeyi en az 20 yıl geriye atar. Türkiye, sağcısıyla solcusuyla darbelerden dolayı büyük acılar yaşadı. Tırnakları söküldü. En iyi ilaç demokrasidir." diyor.



Zaman'a konuşan Sevigen, demokratik açılıma gösterilen tepki sebebiyle CHP'nin MHP çizgisinde politika izlediği eleştirilerini ise kabul etmiyor. MHP'nin, DTP kadar tehlikeli olduğunu ileri süren Sevigen, "Türk milliyetçiliği Kürt milliyetçiliğini körükler. Hiçbirimiz üstün ırk değiliz, insanız. Biz bir mozaiğiz. Bu yüzden MHP'nin izlediği politika yanlıştır." diye konuşuyor. Ergenekon davasında herkesin aynı kefeye konulmamasını isteyen Sevigen, Dersim İsyanı'nın kanlı şekilde bastırılmasını savunan Onur Öymen'in sözlerinin ise herkesi yaraladığını vurguluyor. Soldaki bölünmeye dikkat çeken tecrübeli siyasetçi, ilginç bir değerlendirmede bulunuyor: "Kıbrıs çıkarmasından sonra bile solun oy oranı yüzde 40'ı aşamadı."



CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, İstanbul'da bir arsanın satışına aracılık ettiği ve rüşvet iddiaları yüzünden 29 Mart yerel seçimleri öncesinde genel sekreter yardımcılığı ve MYK üyeliği görevlerinden istifa etmişti. Ancak Sevigen, açtığı iftira davalarının ilkinde, mahkeme tarafından aklandı. Diğer davaların sonucunu bekleyen Sevigen, yine Baykal'ın en yakınındaki isimlerden. Zaman'ın gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Mehmet Sevigen, darbe iddiaları, çarşaf açılımı, Ergenekon davası, Arınç'a suikast iddiası ve Dersim tartışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.



Sevigen, Ergenekon davasında tutuklu sanıkların suçlarının belgelerle ispat edilmesi halinde bunu kabul edeceklerini belirtti. Sevigen, "Eğer bir suç varsa açığa çıksın. Ama yoksa da bu insanlar boşu boşuna içeride yatmasın. Mesela Veli Küçük çetenin bir kısmı olabilir. Ama herkesin aynı kefeye konulmaması gerekiyor." diye konuştu.



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddialarına inanmayan Mehmet Sevigen, iddiaları Arınç'ın kendisinin sulandırdığını ileri sürüyor. Arınç'ın konuyla ilgili her gün konuşmaya başladığını belirten Sevigen, suikast yapılacaksa bunu kimsenin engelleyemeyeceği iddiasında bulunuyor. Sevigen bu iddiasını da şu ilginç örnekle somutlaştırıyor: "Amerikan Başkanı Kennedy'yi bile öldürdüler. Niyet edildikten sonra herkesi öldürürler."





MHP, DTP kadar tehlikeli



Son dönemlerde açılıma gösterdiği tepkiyle MHP ile aynı politikaları izlemeye başladığı yönündeki iddiaları kabul etmeyen Sevigen, MHP'nin, kapatılan Demokratik Toplum Partisi (DTP) kadar tehlikeli olduğunu ileri sürüyor. MHP'nin izlediği politikaların yanlış olduğunu düşünen Sevigen, "Ben MHP'nin DTP kadar tehlikeli olduğuna inanıyorum. Türk milliyetçiliği Kürt milliyetçiliğini körükler. Hiçbirimiz üstün ırk değiliz, insanız. Biz bir mozaiğiz. Bu yüzden MHP'nin izlediği politika yanlıştır." diye konuşuyor.



Dersim İsyanı'nın kanlı şekilde bastırılmasını savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in Meclis'te verdiği örneğin çok kötü olduğunu söyleyen Sevigen, bu açıklamanın herkesi yaraladığını dile getirdi. Öymen'in yanlış anlaşıldığına inandığını belirtti. Sevigen ayrıca Parlamento'nun da Alevilere sahip çıkamadığını aktardı. Son yerel seçimlerden önce CHP'nin yaptığı çarşaf açılımını, Deniz Baykal'ın açılımı olarak değerlendiren Mehmet Sevigen, ondan talimat alınmasa böyle bir açılımın yapılamayacağını söyledi.



CHP'nin yapılacak genel seçimlerde iktidar olacağına inandığını bildiren Sevigen, soldaki bölünmeye dikkat çekti. Solun zirvede olduğu dönemlerde bile oy oranının yüzde 40'ı aşamadığını belirten Sevigen, DTP'nin, DSP'nin ve diğer sol kökenli partilerin kendilerinin oylarını böldüğünü kaydetti.





