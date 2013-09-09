CHP'li Serter: Yeni sistemle birçok sınav skandalı ortaya çıkacak

Hülya Karabağlı/ANKARA

İstanbul Milletvekili Prof. Nur Serter, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni sınav sisteminin, birçok yeni sınav skandalını ortaya çıkaracağını söyledi. Serter, "SBS’yi yapamayan Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığının, SBS türü 12 sınavı nasıl yapacağı merak konusudur" dedi. Nur Serter'in yazılı açıklaması şöyle:



Binlerce öğrenci mağdur oldu



4/9/2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı SBS’nin kaldırıldığını, yerine ilk olarak 8.sınıflarda uygulanacak olan 12 merkezi sınavın yapılacağını duyurmuştur.

Öğrencilerimizin girdiği bu tür sınavların tamamı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne bağlı Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

Bilindiği gibi Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2013 SBS değerlendirmesini yapamamış yabancı dil sorularını yanlış değerlendirmiş, bu nedenle binlerce öğrencinin mağdur olmasına sebep olmuştur.

Milli Eğitim Bakanı bu gelişmelerden sonra Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanını görevden almıştır. SBS’yi yapamayan Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığının, SBS türü 12 sınavı nasıl yapacağı merak konusudur.



Sadece 27 öğretmen kaldı



Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı bünyesinde üçer öğretmenden oluşan 21 komisyon bulunması gerekirken, şu an sadece 27 öğretmen görev yapmaktadır. İlk kez yapılacak olan bu sınavların soru havuzları oluşturulmamış, telafi sınavlarının hangi şartlarda yapılacağı belirlenmemiştir. En az 63 öğretmenin bulunması gereken Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığında sadece 27 öğretmen kalmıştır. Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığının içi boşaltılmış, birimdeki uzman öğretmenlerin görevlerine son verilmiştir.

İlk kez yapılacak yeni sınavla ilgili hiçbir altyapı hazırlanmamıştır. Yeni sistemle birlikte birçok sınav skandalı ortaya çıkacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencileri daha fazla dershanelere yönlendirecek olan bu yeni sınav modelinden vaz geçerek, bilimsel, objektif, güvenli bir sistem oluşturmalıdır.