CHP'li Serter: Türkiye'de medrese sistemi yürürlüğe sokulmuştur

Hülya Karabağlı/ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter, 4+4+4 eğitim sistemine sert eleştiriler yönelterek "Türkiye’de medrese sistemi yürürlüğe sokulmuştur" dedi. Eğitim sisteminin kuşaltıldığı görüşünü dile getiren Serter, "Kız çocuklarının bacakları ile uğraşan, aklı sadece cinselliğe odaklı Milli Eğitim Müdürleri ve türbanlı, kara çarşaflı öğretmen kadroları ile eğitim kuşatılmaktadır" dedi.

İstanbul Milletvekili Prof. Nur Serter, yazılı bir açıklama yaparak laik eğitimin ortadan kaldırıldığını söyledi. Serter, "Milli Eğitim Sistemini 4+4 sistemi ile paramparça eden AKP, eğitimdeki gerçek amacını artık açıkça sergilemeye başlamıştır. AKP’nin eğitim projesindeki hedef; laik eğitimi ortadan kaldırmaktadır" dedi.

"Türkiye'de Medrese sistemi yürürlüğe sokulmuştur" diyen Serter açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Laik olan Müslüman olamaz, ters mıknatıslanma yapar' söylemini adım adım hayata geçiren Başbakan, 'dindar ve kindar gençlik projesi' ile ilk işareti vermiş ve Türkiye’de Medrese sistemi yürürlüğe sokulmuştur. Ders içeriklerinin düzenlenmesi süreci aşılmış ve artık AKP’nin eli okullarda kız öğrencilerin kıyafetlerine uzanmıştır. Kız çocuklarının bacakları ile uğraşan, aklı sadece cinselliğe odaklı Milli Eğitim Müdürleri ve türbanlı, kara çarşaflı öğretmen kadroları ile eğitim kuşatılmaktadır. Milli Eğitim Sisteminin amaçları arasında yer alan 'Atatürk Milliyetçiliğine bağlı gençlik yetiştirmek' hedefini yasa ve yönetmeliklerden çıkartan, tesettürlü, kara çarşaflı öğretmenlerle okulları dolduran, ilkokul öğrencilerinin bile başlarını kapattıran AKP, Anayasayı ihlal ederek açıkça suç işlemektedir."