CHP'li Serter SMA hastalarına ilaç istedi

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de yaşayan SMA hastası çocukları ziyaret eden CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, 2017 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı\'nın karşıladığı ilaçlar listesinde olduğu halde temin edilemeyen ilaçlar nedeniyle ailelerin zor durumda kaldığını söyleyerek \"SMA hastalarının sesini duyun\" çağrısı yaptı.

İzmir\'de SMA hastaları ile görüşen CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, tedavisi son derece pahalı olan hastalıklarla karşı karşıya olan hastalara ilaç ve tedavileri için her türlü kolaylığın sağlanması gerektiğini belirtti. Pahalı olduğu için ailelerin ulaşamadığı, devlet tarafından da karşılanamayan SMA hastalığı ilaçlarının ülke genelinde pek çok aileye mağduriyet yaşattığını dile getiren Serter, bunun için devletin ve ilgili bakanlığın gereken tedbiri alması gerektiğini söyledi. Milletvekillerine sağlanan sağlık imkanlarının bu hastalara da sağlanması gerektiğini savunan Serter, devletin SMA hastalarının ilaç giderlerini karşılayacak büyüklükte olduğunu belirterek \"Tek kullanımlık dozunun 100 bin doların üzerinde olduğu Spinraza adını taşıyan bu ilaçlar 2017\'den bu yana Sağlık Bakanlığı\'nın karşıladığı ilaçlar listesinde. SGK ise ilacın karşılanması için bazı kriterler belirledi. Hastanın ilaç bedelinin karşılanması için solunum cihazına bağlı bulunmaması gerekiyor. SGK, ilacı karşılamak için hekimden \'SMA kaynaklı invaziv solunum desteği yoktur\' yazılı reçete istiyor. Hekimler ise hastaların cihaza bağlı olmasından dolayı bu ifadeyi yazamıyor. Aileler de SMA hastası olan çocukların hastalık sebebiyle solunum cihazına bağlanmak zorunda olduğunu belirtiyor\" dedi.

Ekonomide yaşananların, ilaç sektörünü de etkilediğini ifade eden CHP\'li Serter, ilaçların zamanında temin edilememesi ve fiyatlarının çok yüksek olmasına dikkat çekti. Türkiye\'de döviz kurundan da kaynaklı çok ciddi bir ilaç krizi yaşandığına, hatta aileleri ilaç alamadığı için ölen çocuklar olduğunu anlatan Serter, \"7-8 ay önceki anlaşmayla Sağlık Bakanlığı ile ilaç firmalar arasında 2.69 lirada sabitlenen Euro\'nun 6.30\'u aşması endişeyi büyüttü. Depolardaki stokların tükenmesiyle sabit kurla ilgili yeni bir değerlendirme kaçınılmaz olacak ve bu da ilaç zammına yol açacak. İlaç firmaları, ilacı piyasadan çekmiyor ama limitli bir şekilde dağıtıyor. Yaşanan ilaç krizinin bir an önce çözülmesi ve yüksek meblağlarla temin edilen hatta temin edilmekte bile zorlanan ilaçların hastalara ulaştırılması gerekiyor\" diye konuştu.

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