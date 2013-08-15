CHP’li Serter: Milli Eğitim Bakanlığı, 3 bin spor merkezinden 59’unu yapabildi

Hülya Karabağlı / Ankara

İstanbul Milletvekili Prof. Nur Serter, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 31. Temmuz 2013 tarihinde yayınladığı bir önceki yıla ait faaliyet raporunun karnesini çıkardı. Buna göre bakanlık, 2012-2013 eğitim öğretim yılında, ilköğretimde net okullaşma oranının yüzde 99.50 hedefine ulaşamadı. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için öngördüğü 3 bin mekandan sadece 59’unu yapabildi. 22 bin 500 okuldan 3 bin 462’sinin denetimini gerçekleştirdi. Serter’in karnesini göre bakanlığın durumu şöyle:

92 performanstan altmışına ulaşılamadı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 31.07.2013 tarihinde yayınladığı, 2012 yılı faaliyet raporuna göre, belirlenmiş olan doksan iki performans göstergesinin, atmışına ulaşılamadığı görülmüştür.

- 42-72 ay çağ nüfusunun okullaşma oranının yüzde 50’ye çıkarılması hedefine ulaşılamamıştır.

- İlköğretimde net okullaşma oranının yüzde 99,50 olması hedefine ulaşılamamıştır.

- YİBO’ların kullanım kapasitesinin yüzde 80’ e çıkarılması hedefine ulaşılamamıştır.

- Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için 3000 mekan yapılması hedeflenmişken, sadece 59 mekan yapılabilmiştir.

- Genel ortaöğretimde net okullaşma oranının yüzde 38’e çıkarılması hedefine ulaşılamamıştır.

- 22bin 500 okulun denetiminin yapılması gerekirken, sadece 3bin 462 okulun denetimi yapılabilmiştir.

- 600 bin afiş ve broşür basılması hedeflenmişken, hiç afiş ve broşür basılamamıştır.

- Bilim Sanat Merkezlerinden yararlanan öğrenci sayısının 11 bine çıkarılması hedeflenmişken, sadece 2bin920 öğrenci yararlanmıştır.

Aynı kapsamda Fatih Projesi çerçevesinde, belirlenen beş performans göstergesinden sadece birine ulaşılmıştır.