CHP'li Serter: Devletin korumasındaki kurumlarda 812 çocuk kayıp

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Milli Eğitim Komisyonu Üyesi Prof. Nur Serter, devletin çatısı altında 812 çocuğun kayıp olduğunu söyledi. Aile ve Sosyol Politikalak Bakanlığı'nın 2013 Aralık yılı verilerine dayarak kayıp bilançosunu çıkaran Prof. Serter, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'a, 19 maddelik 'kayıp' çocuklar sorusu yöneltti. Serter’in Çocuk Yuvası, Yetiştirme Yurtları, Erkek Yetiştirme Yurdu, Sevgi Evleri, Rehabilatasyon Merkezleri'ndeki duruma ilişkin soruları şöyle:

- Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurtlarında kayıtlı 712 çocuk bulunurken, fiilen bakılan 460 çocuğun olduğu, kayıtlı ve fiilen bakılan farkının 252 olduğu görülmektedir? Kayıtlı olmasına rağmen Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurtlarında olmayan 252 çocuk nerede bulunmaktadır?

- Çocuk Yuvasında kayıtlı 1.184 çocuk bulunurken, fiilen bakılan 901 çocuğun olduğu, kayıtlı ve fiilen bakılan farkının 283 olduğu görülmektedir? Kayıtlı olmasına rağmen Çocuk Yuvalarında olmayan 283 çocuk nerede bulunmaktadır?

- Erkek Yetiştirme Yurtlarında kayıtlı 2.014 çocuk bulunurken, fiilen bakılan 1.201 çocuğun olduğu, kayıtlı ve fiilen bakılan farkının 813 olduğu görülmektedir? Kayıtlı olmasına rağmen Erkek Yetiştirme Yurtlarında olmayan 813 çocuk nerede bulunmaktadır?

- Kız Yetiştirme Yurtlarında kayıtlı 355 çocuk bulunurken, fiilen bakılan 138 çocuğun olduğu, kayıtlı ve fiilen bakılan farkının 217 olduğu görülmektedir? Kayıtlı olmasına rağmen Kız Yetiştirme Yurtlarında olmayan 217 çocuk nerede bulunmaktadır?

- Sevgi Evlerinde kayıtlı 4.646 çocuk bulunurken, fiilen bakılan 3.952 çocuğun olduğu, kayıtlı ve fiilen bakılan farkının 694 olduğu görülmektedir? Kayıtlı olmasına rağmen Sevgi Evlerinde olmayan 694 çocuk nerede bulunmaktadır?

- Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezlerinde kayıtlı 1.168 çocuk bulunurken, fiilen bakılan 711 çocuğun olduğu, kayıtlı ve fiilen bakılan farkının 457 olduğu görülmektedir? Kayıtlı olmasına rağmen Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezlerinde olmayan 457 çocuk nerede bulunmaktadır?

- ÇOGEM Yatılı kurumlarında kayıtlı 225 çocuk bulunurken, fiilen bakılan 178 çocuğun olduğu, kayıtlı ve fiilen bakılan farkının 47 olduğu görülmektedir? Kayıtlı olmasına rağmen ÇOGEM Yatılı kurumlarında olmayan 47 çocuk nerede bulunmaktadır?

- Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde kayıtlı 495 çocuk bulunurken, fiilen bakılan 187 çocuğun olduğu, kayıtlı ve fiilen bakılan farkının 308 olduğu görülmektedir? Kayıtlı olmasına rağmen Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde olmayan 308 çocuk nerede bulunmaktadır?

- Koruyucu ailelere bir çocuk için kaç tür yardım yapılmaktadır? Yardımların aylık tutarı kaç TL’dir? Yapılan yardımlar hangi yasal dayanağa göre hesaplanmaktadır?

- Çocuklara birinci, ikinci derece yakın olan kişilere, koruyucu aile olma hakkı verilmekte midir?

- Koruyucu aileler hangi sıklıkla kim/kimler tarafından denetlenmektedir?

- Ücretli koruyucu aile olmak için hangi yeterliliklere sahip olmak gerekmektedir?

- 2013 yılında koruyucu aile yanına verilip tekrar alınan çocuk sayısı kaçtır?

- Kamuda Serbest kadro mevcudu 2013 yılı içerisinde toplam kaç kişidir? 18 yaşını dolduran kaç kişi 2013 yılı içerisinde bu kadrolar aracılığı ile istihdam edilmiştir?

- 2013 yılında, öğretimine devam etmeyen 18 yaşını doldurmuş, istihdam edilemeyen kaç çocuğun koruma kararı uzatılmıştır? Bu çocuklara aylık kaç TL yardım yapılmıştır?

- 2000-2014 yılları arasında, öğretimine devam etmeyen 18 yaşını doldurmuş, istihdam edilemeyen kaç çocuğun koruma kararı uzatılmıştır? Bu çocuklara yıllar bazında aylık kaç TL ödeme yapılmıştır?

- 18 yaşını doldurmuş öğretimine devam etmeyen, istihdam edilememiş çocukların takip-izlenmesi kaç yıl ve nasıl yapılmaktadır? 18 yaşından sonra İstihdam edilemeyen ve koruma kararı kaldırılan çocuklar için her hangi bir maddi ödeme yapılmakta mıdır?

- İstihdam imkanından faydalanıp müstafi duruma düşen kişiler için tekrar istihdam hakkı verilmesi planlanmakta mıdır?

- Koruma altına alınmadan, aile yanında desteklenen çocuklarla ilgili ne tür tedbirler alınmaktadır? Bu çocuklar için ailelere aylık kaç TL maddi destek sağlanmaktadır?