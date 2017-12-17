CHP'li Sertel'den Başbakan Yıldırım'a 'kadavra' sorusu

İZMİR, (DHA)- CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nden iki kadavranın, 9 ay önce yöneticilerden izinsiz İstanbul\'daki özel üniversiteye götürüldüğünü kaydederek, Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle konu ile ilgili TBMM\'ye soru önergesi verdi.

CHP İzmir Milletvekili Sertel, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne bağışlanan iki kadavranın, daha önce rektör adayı da olan Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Mağden tarafından izinsiz ve gizli olarak özel bir üniversiteye gönderildiğinin ortaya çıktığını, bununla ilgili kamera görüntülerinin de olduğunu ve 9 ay önce soruşturma başlatıldığını öne sürdü. CHP\'li Sertel, izinsiz ve yasa dışı olduğunu öne sürdüğü kadavra naklini TBMM gündemine taşıdı. Başbakan Binali Yıldırım\'ın yanıtlaması istemiyle Meclis\'e soru önergesi veren Sertel, şöyle dedi:

\"Diriyi bıraktılar, gözlerini ölüye diktiler\' dedirtecek cinsten olan bu olay, dünyanın neresinde olursa olsun skandaldır. Ülkemizde, kadavra bağışına yönelik çeşitli eksiklikler var. Bu nedenle yüzlerce tıp fakültesi öğrencisi, hiç kadavra görmeden mezun oluyor. Öte yandan bir kamu hastanesine bağışlanan kadavralar, bölüm başkanı tarafından ailelerin ve hastane yönetiminin izni olmadan, yasal olmayan bir yolla özel bir üniversiteye gönderiliyor. Üstelik bu kişi, rektör adayıydı. Bu kadavraların nasıl, ne şekilde ve neyin karşılığında özel bir üniversiteye verildiği bilinmiyor. Bu olay hakkında soruşturma başlatılır başlatılmaz bahse konu kişi, açığa alınmalı ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmalıydı. Rektörlüğün ve dekanlığın bu konuda bir açıklama yapmasını bekliyorum. Olay, ortaya çıkar çıkmaz soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırılması gereken Prof. Dr. Orhan Mağden, AKP\'li bir üst düzey yönetici milletvekili tarafından kollanıyor mu, bilemem; ancak o isim, orada olduğu sürece hastaların ve hatta ölülerin hiçbiri güvende değil.\"

CHP\'li Sertel, ayrıca Yüksek Öğretim Kurulu\'nun (YÖK) olaya el atması ve soruşturma akıbetinin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirtti.

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