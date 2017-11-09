CHP'li Sertel, cezaevindeki Enis Berberoğlu'nu ziyaretini anlattı

İZMİR, (DHA)- CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Maltepe Cezaevi\'nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun ziyaret etti. Sertel, Berberoğlu\'nun hakkında verilen 25 yıllık hapis cezasına ilişkin hükmü bozan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararının yerel mahkemece iade edilmesini eleştirdiğini ve “Araştırmacı gazeteci olamadım ancak sayelerinde araştırmacı mahkum oldum. Araştırmalarıma devam ediyorum, adaleti bulacağım\" dediğini iletti.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, yaptığı yazılı açıklamada tutukluluğuna ve İstinaf Mahkemesi’nin kararının yerel mahkemece iade edilmesine ilişkin görüşlerini paylaşan Enis Berberoğlu\'nun şunları dediğini iletti:

“Beni hapse atan mahkeme, cezamı bozma kararına uymadı. İstinaf yani üst mahkeme, beni hapse atan yerel mahkemenin kararını ve cezamı bozdu, \'Yeniden yargılayın\' dedi. Ama yerel mahkeme istinafa, dosyamı aynen iade etti. Cezaevinde kalmaya devam ediyorum. Bu iki mahkemenin birbirine karşı kullandığı dil siyasileri aratıyor. İstinaf mahkemesi ile Ağır Ceza Mahkemesi arasındaki yazışmalar benim başıma geldiği için seviniyorum. Normal mahkumların başına gelmiş olsaydı vay ki ne vay. Yatır yatırabildiğin kadar.\"

“MORALİ VE SAĞLIĞI İYİ\"

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile bir saate yakın görüşen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de arkadaşlarının haksız ve hukuksuz yere tutuklandığını öne sürerek, \"Bu haksız, hukuksuz tutuklamaya son verilmeli ve Enis Berberoğlu özgürlüğüne kavuşmalıdır. Yargıtay’ın dava yükünü azaltması için kurulan İstinaf Mahkemesi ile yerel mahkeme arasındaki dil ve ortaya çıkan anlaşmazlık tablosu hukuka zarar verdiği kadar Enis Berberoğlu’nu da özgürlüğünden alıkoyuyor. Türkiye’de mahkemelerin, hakimlerin ve savcıların AKP’li, CHP’li, MHP’li gibi ayrıştırılmasına bir son verilmeli ve hukukun siyasetin etkisinden kurtarılması bir an önce sağlanmalıdır. Bu duruma nasıl gelindiği açıkça ortadır. Hukukun bağımsızlığı ve tarafsızlığının korunması gerekir.\"



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