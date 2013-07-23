CHP’li Serindağ: ‘Mamak'taki işaretler Gezi eylemcilerinden’ bilgisi nereden alındı?

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ, çeşitli gazetelere, internet sitelerine, televizyonlara “Ankara’da Alevi evlerini işaretleyenler Alevi çıktı” ve “Mamak'taki bu işaretler Gezi eylemcilerinden” gibi başlıklarla yansıyan haberlerin doğru olup olmadığını İçişleri Bakanı Muammer Güler’e sordu. “Gezi eylemlerine katılmak suç mudur”? diyen Serindağ’ın Meclis gündemine taşıdığı sorular şöyle:

MOBESE kamerası olmadığı halde

- “Alevilere ölüm” yazısı yazılan apartmanın sokağında Mobese kamerası olmadığı, polisin kayıtlarına el koyduğu apartmanın güvenlik kamerasının ise yazının yazıldığı yeri görmeyen bir açıya sahip olduğu iddia edilmektedir, eğer bu iddia doğru ise gözaltına alınan gençler hangi kanıtlara göre gözaltına alınmışlardır?



- A.M.Ü., S.D. ve İ.Y.’nin önce 15 Temmuz 2013’de, arkasından da evleri basıldıktan sonra 19 Temmuz 2013’de verdikleri polis ifadelerinde “yazılama olayını kesinlikle kabul etmiyoruz” dedikleri doğru mudur?



- A.M.Ü., S.D. ve İ.Y.’nin yine aynı tarihlerde polise verdikleri ifadelerde illegal bir örgüt üyesi olmadıklarını beyan ettikleri ve Alevilik de dahil olmak üzere herhangi bir mezhep ismi kullanmadıkları doğru mudur?

Sanıkların Alevi oldukları nasıl tespit edildi?

-Eğer bunlar doğru ise haber ajansları ve haber siteleri hangi kaynağa göre Ankara'da Alevi evlerini işaretleyenler Alevi çıktı”, “Mamak'taki bu işaretler Gezi eylemcilerinden” ve “Bildik Provokasyon” başlıkları ile haber yapmışlardır? Bu bilgileri nerden almışlardır?



-Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in iddiasındaki gibi eğer bu kişiler “kanlı bir terör örgütü üyesi” iseler nasıl ve hangi gerekçeyle serbest bırakılmışlardır?



-Sanıklar, ne polis sorgusunda, ne Basın Toplantısı’nda Alevi olduklarını belirtmemiş oldukları halde, sanıkların Alevi oldukları nasıl tespit edilmiş ve basına yansıtılmıştır? Sanıkların mezheplerinin açıklanması bir ayrımcılık ve kışkırtma değil midir?

-Sanıkların Gezi eylemlerine katıldıkları söylenmektedir. Sanıkların Gezi eylemlerine katıldıkları nasıl tespit edilmiştir, kaldı ki Gezi eylemlerine katılmak suç mudur?

Başbakan ve Gökçek’e sanıklarla ilgili bilgileri kim verdi?

-Henüz daha soruşturma aşamasında olan ve ilk sorgulamalardan sonra sanıklar serbest bırakılmış olmalarına rağmen, gazetelerde, televizyonlarda haklarında çıkan olumsuz haberlerle ilgili olarak bakanlığınız herhangi bir soruşturma açacak mıdır?



-Yine aynı şekilde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in bu sanıklara ve olaya yönelik yaptıkları açıklamanın bilgileri kim veya kimler tarafından verilmiştir?