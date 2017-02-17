T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'li Selina Doğan'dan Hristiyan seçmenlere 'kütük' çağrısı

Referandum günü olan 16 Nisan paskalya bayramına denk geliyor

17 Şubat 2017 23:39

CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, seçim kütükleri Adalar’da olan seçmenlerin aynı zamanda Paskalya bayramı olan 16 Nisan’da oy kullanmada sıkıntı yaşamamaları için kütüklerini İstanbul’a aldırmaları çağrısında bulundu.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada 18 Şubat’ta askıya çıkarılacak olan muhtarlık bölgesi askı listelerinin 26 Şubat’a kadar askıda kalacağını belirtti.

 

Referandum günü paskalya bayramı

 

Azınlık cemaatlerine mensup çok sayıda seçmenin, seçim kütüklerinin Adalar İlçesi’nde bulunduğu için sadece burada oy kullanabileceklerine dikkat çeken Doğan, “16 Nisan’ın hem Paskalya bayramına tesadüf etmesi hem de mevsim şartlarına göre Adalar’a ulaşma imkânının sınırlı olabileceği ihtimalinden dolayı burada oy kullanan seçmenlerin, seçmen kütüklerini İstanbul’a aldırması büyük önem arz etmektedir” dedi.

Doğan, seçmen kütüklerinin listelerin askıdan indirileceği 26 Şubat’a kadar itiraz edilerek değiştirilebileceğini ifade ederek şöyle devam etti:

"26 Şubat’ın Pazar gününe denk gelmesi ve son gün yoğunluk olabileceğini de göz önünde bulundurarak 26 Şubat’a kalmadan kütüklerinizi İstanbul’a aldırmanız gerekmektedir. Konuya hassasiyet göstermeniz dileğiyle.”

 

ETİKETLER

selina doğanchpreferandumseçmenpaskalya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24