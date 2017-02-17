CHP'li Selina Doğan'dan Hristiyan seçmenlere 'kütük' çağrısı

CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, seçim kütükleri Adalar’da olan seçmenlerin aynı zamanda Paskalya bayramı olan 16 Nisan’da oy kullanmada sıkıntı yaşamamaları için kütüklerini İstanbul’a aldırmaları çağrısında bulundu.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada 18 Şubat’ta askıya çıkarılacak olan muhtarlık bölgesi askı listelerinin 26 Şubat’a kadar askıda kalacağını belirtti.

Referandum günü paskalya bayramı

Azınlık cemaatlerine mensup çok sayıda seçmenin, seçim kütüklerinin Adalar İlçesi’nde bulunduğu için sadece burada oy kullanabileceklerine dikkat çeken Doğan, “16 Nisan’ın hem Paskalya bayramına tesadüf etmesi hem de mevsim şartlarına göre Adalar’a ulaşma imkânının sınırlı olabileceği ihtimalinden dolayı burada oy kullanan seçmenlerin, seçmen kütüklerini İstanbul’a aldırması büyük önem arz etmektedir” dedi.

Doğan, seçmen kütüklerinin listelerin askıdan indirileceği 26 Şubat’a kadar itiraz edilerek değiştirilebileceğini ifade ederek şöyle devam etti:

"26 Şubat’ın Pazar gününe denk gelmesi ve son gün yoğunluk olabileceğini de göz önünde bulundurarak 26 Şubat’a kalmadan kütüklerinizi İstanbul’a aldırmanız gerekmektedir. Konuya hassasiyet göstermeniz dileğiyle.”