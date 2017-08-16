CHP’li Selina Doğan, Erdoğan'a sordu: Cumhuriyeti neden kaldırdınız?

CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesaplarında “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı” olan unvanını neden “Türkiye Cumhurbaşkanı” olarak değiştirdiğini sordu.

Doğan, konuyla ilgili olarak Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı’na başvuruda bulundu. Başvurusunda Türkiye Devleti’nin bir Cumhuriyet olduğunun Anayasanın 1’inci maddesinde “ Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir” hükmü ile açıkça düzenlendiğine dikkat çeken Doğan, Anayasanın “Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini” düzenleyen ve “Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder” hükmünü düzenleyen 104’üncü maddesini de anımsattı.



‘Cumhuriyet’ değişmez ilke



Doğan, Anayasanın bu maddelerine göre, Türkiye Devletinin ‘cumhuriyet’ olduğunu, Türkiye Cumhuriyetinin başı ve onu temsil eden kişinin de cumhurbaşkanı olduğunu belirtti.

Anayasanın değişmez bu ilkelerine uygun olarak Cumhurbaşkanlığının tüm yazışmalarında, internet sitesinde ve Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarında da “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı” ifadesi yer aldığını kaydeden Doğan, “Buna karşın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onaylı sosyal medya hesaplarında ‘Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’ olan unvanını ‘Türkiye Cumhurbaşkanı’ olarak değiştirmiştir” dedi.

Bu değişikliğin kamuoyunda tartışmalara ve bazı haklı kaygılara da neden olduğuna dikkat çeken Doğan, “Cumhurbaşkanlığının konuyla ilgili bir açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hangi gerekçeyle sosyal medya hesaplarında ‘cumhuriyet’ ifadesini kaldırmıştır?”