CHP’li Şeker'e göre kızamık vakaları artıyor

Muzaffer Gençdoğan/ANKARA

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, Türkiye’de kızamık vakalarının artığını savunarak, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun, sorduğu sorulara yanıt verirken vaka sayısının artmasını itiraf etmekte zorlandığını söyledi.

Mehmet Şeker, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında Bakan Müezzinoğlu’na sorduğu sorulara verilen yazılı yanıtları açıkladı.

Şeker’in verdiği bilgiye göre, Sağlık Bakanı Müezzinoğlu “7 ilde başlatılan kızamık aşısı uygulamasının tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılması yönünde çalışma olup olmadığı” yönündeki soruya şu karşılığı verdi:

“7 ilde çocuk felcine karşı Oral Polio Aşısı mop-up çalışması yürütülüyor. Bu durumun kızamık aşılaması ile herhangi bir ilgisi bulunmuyor. Kızamık ile ilgili sürecin başından bu yana, bir yıldan uzun bir süredir Kızamık Bilimsel Danışma Kurulu’nun tavsiyeleri dikkate alınıyor. Kurul’un tavsiyeleri doğrultusunda Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığı, YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içinde rutin aşılamaya ilaveten gerek ilgili risk gruplarına gerekse nüfus hareketlerinin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere hastalık bulaşı riski olan bölgelerde yaklaşık 3 milyon doz aşı uygulandı. Böylelikle vaka artışı büyük ölçüde kontrol altına alındı. Son üç aylık dönemde, vaka sayıları oldukça azalmış olup virüs dolaşımının tamamen durdurulması için çalışmaları devam edilmektedir.”

Vaka sayısı haftada 20’nin altına indi

Mehmet Şeker’in “bulaşıcı hastalıklarda ciddi oranda artış olduğu” yönündeki yaklaşımına da Bakan Müezzinoğlu “Ülkemizde 1998’den bu yana poliomyelit vakası yoktur. Suriye’de görülen vakalar nedeniyle bu ülke ile sınırı olan 7 ilimizde 5 yaş altı tüm çocuklar ve diğer illerdeki 5 yaş altı Suriyeli çocuklar olmak üzere toplam 1 milyon 100 bin çocuk aşılandı. 2001 yılında kızamık vaka sayısı 31 bin idi. 2003-2005 döneminde yapılan aşılama ile vaka sayıları yılda 4 vakaya kadar azaldı. Son iki yılda görülen kızamık vakaları büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup vaka sayısı haftada 20’nin altına indirildi” yanıtını verdi.

Bakan, itiraf etmekte zorlanıyor

CHP Milletvekili Mehmet Şeker, Bakan Müezzinoğlu’nun vaka sayıları hakkında verdiği rakamlarla bu ifadesini kendisinin çürüttüğünü savundu. Şeker “Bu rakamlara göre, haftada 20 vakadan 52 haftada yıllık bin 40 vaka yapar. İki yıl öncesine yılda 4’e düşen kızamık vakaları üstelik 3 milyon doz aşılamaya rağmen yılda bin 40’a çıktı. Sayın Bakaen’ın itiraf etmekte zorlandığı vaka sayılarını ister yıllık, ister haftalık, ister günlük hesaplayın kızamık hastalığında riskin hangi boyutlara ulaştığını net bir şekilde görebilirsiniz” dedi.