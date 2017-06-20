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CHP’li Şeker: Yürüyüş güzergâhında bilinçli internet kesintisi uygulanıyor!

"Böyle giderse bir de Türk Telekom yürüyüşü yapmak zorunda kalacağız”

20 Haziran 2017 01:20

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın medya yöneticilerinden ‘Adalet Yürüyüşü’ haberlerine yer verilmemesini istediğini öne süren CHP’den yeni bir iddia geldi. Yürüyüş güzergâhında bilinçli internet kesintisi uygulandığını söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, "Böyle giderse bir de Türk Telekom yürüyüşü yapmak zorunda kalacağız” dedi.

Gazete DuvaR’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, Adalet Yürüyüşü’nün Kızılcahamam Yolu güzergahında yoğun telefon ve internet kesintisi yaşandı. Bu durumun bilinçli olduğunu söyleyen Şeker şunları söyledi:

“İnternet 2 gündür kesik. Biz mesaj paylaşamaz duruma geldik. Gazeteciler görüntü ve haber gönderemez durumda. Telefonlar çekmiyor. Coğrafi şartlar tabii ki çekim güçlerini etkileyebilir ama bu sürekli olunca normal değil. Kesinlikle bilinçli olduğunu düşünüyoruz.”

Adalet Yürüyüşü’nde yaşanabilecek kimi kesintiler nedeniyle yetkili kuruluşlara başvurularak mobil baz istasyonu talebinde bulunduklarını anlatan Şeker, ancak bunun da sonuç vermediğini söyledi.

“Herhangi bir konsere mobil baz istasyonu gönderenler buraya neden göndermiyor?” diye soran Şeker, yaşanan sorundan hükümeti sorumlu tuttu.

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu medya patronları ve yöneticilerine verdiği iftarda, ‘Adalet Yürüyüşü’ haberlerine yer verilmemesi istediğini öne sürmüştü.

 

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