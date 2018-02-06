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Politika

CHP'li Şeker : Sosyal medyadan yapılan yayınlardan rahatsız oluyorlar

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) -  SİNOP'ta bulunan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmeleri internet ortamında canlı yayınladığı için eleştirildiğini söyleyerek, "Sosyal medyada yapılan yayınlardan rahatsız olduklarını ifade ediyor

06 Şubat 2018 18:22

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) -  SİNOP\'ta bulunan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Anayasa Komisyonu\'ndaki görüşmeleri internet ortamında canlı yayınladığı için eleştirildiğini söyleyerek, \"Sosyal medyada yapılan yayınlardan rahatsız olduklarını ifade ediyorlar. Halbuki sosyal medyadan yapılan yayınlar, bugün havuz medyasının yapmadığını, insanların gerçek bilgiye ulaşmasına aracı oldu\" dedi.
Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmeleri internet ortamında canlı yayınlayan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, bu kez Meclis Genel Kurul çalışmalarını canlı yayınlamaya çalışacak. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, \"Bugün internetten yayın yapan televizyonlara da sansür ve RTÜK denetimi getireceklerini söylüyorlar. Sosyal medyada yapılan yayınlardan rahatsız olduklarını ifade ediyorlar. Halbuki sosyal medyadan yapılan yayınlar, bugün havuz medyasının yapmadığını, insanların gerçek bilgiye ulaşmasına aracı oldu. Bundan da rahatsız oluyorlar, insanlar gerçek bilgiye hiçbir mecradan ulaşmasın, havuz medyası ne diyorsa ona göre düşünsün ve karar versin istiyorlar ve onun için de ha bire yasakları büyütmeye devam ediyorlar\" dedi.
Hükümetin yasakları kaldıracaklarını söyleyerek geldiğini ifade eden Ali Şeker şöyle devam etti:
\"Çünkü gerçekleri halk öğrendiği müddetçe kalmaları mümkün değil. Gezi isyanının dördüncü yılında anmada Taksim\'de, İstiklal Caddesi\'nde bir yürüyüşe katıldık diye \'bir terör anmasına katıldı\' diye haber yapanlar, bu yalan haberlerinin halk tarafından gerçekmiş gibi kabul edilmesini istiyorlar. Bunun için de hiçbir kanaldan halkın doğru bilgiye ulaşmasını kabul etmiyorlar ve bu yasaklarını devam ettiriyorlar. Biz bu yasakları çiğnemeye devam edeceğiz.\"

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