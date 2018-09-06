CHP'li Şeker sordu: İstanbul kıyısında bekletilen gemilerde şarbonlu hayvan olduğu iddiası doğru mu?

CHP İstanbul milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Dr. Ali Şeker, şarbonla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Şeker, ". İstanbul kıyıları yakınlarında Zeytinburnu’na 1 mil, Bakırköy’e ise 2 mil uzaklıkta, Ahırkapı önlerinde demirlenmiş bir hayvan gemisinin bulunduğu iddiası doğru mudur?" diye sordu.

Ardı ardına yaşanan şarbon vakalarının ilk gününden bu yana konuyu yakından takip eden Şeker, denetimsiz şekilde gerçekleştirilen canlı hayvan ithalatı sonrasında çeşitli illerde ortaya çıkan şarbon vakalarının kamuoyunda ciddi endişeye yol açtığını söyledi. Şeker “Yapılan araştırmalar ve konunun uzmanlarınca yapılan açıklamalara göre ithal edilen hayvanlara yönelik yapılması gereken denetimlerin gereği gibi yapılmaması şarbon hastalığının ortaya çıkması ve yaygınlaşmasında etkili olmuştur” dedi.

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Önce Ankara, ardından Sivas ve İstanbul’da görülen şarbon vakaları sonrasında şimdi de İstanbul kıyılarında canlı hayvan yükü taşıyan bir geminin demirli bekletildiği iddiasının kamuoyunda konuşulduğunu söyleyen Şeker, “Ortaya atılan bir diğer iddia da Zeytinburnu’na 1 mil, Bakırköy’e ise 2 mil uzaklıkta, Ahırkapı önlerinde demirlenmiş bir hayvan gemisinin bulunduğuna ilişkindir. Bahse konu iddialara göre Brezilya’dan yola çıkan hayvan gemisi 20 günden fazla bir süredir Ahırkapı önlerinde demirlenmiş durumda beklemektedir” diye konuştu.

İthal edilen büyükbaşların ithal edildikleri ülkeden Türkiye’ye gelene dek sağlıksız koşullarda barındırıldıklarına ilişkin görüntü ve haberler ile şarbon vakaları birlikte değerlendirildiğinde ilgili iddianın doğruluk payının titizlikle incelenmesi ve kamuoyunun konuyla ilgili aydınlatılması gerektiğini söyleyen Şeker, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’den aşağıdaki sorulara yanıt istedi:

1. İstanbul kıyıları yakınlarında Zeytinburnu’na 1 mil, Bakırköy’e ise 2 mil uzaklıkta, Ahırkapı önlerinde demirlenmiş bir hayvan gemisinin bulunduğu iddiası doğru mudur?

2. İddialar doğru ise geminin çıkış yaptığı ülke neresidir?

3. Geminin taşıdığı yükün içeriği nedir?

4. Geminin taşıdığı yükün ithalatçısı kim ya da kimlerdir?

5. Gemi canlı hayvan yükü taşıyorsa, taşıdığı hayvanların sayısı ve cinsi nedir? Bu hayvanların seçimi ithalatçı firma tarafından mı yapılmıştır? Hayvanların seçiminde Türkiye’den herhangi bir yetkili yer almış mıdır?

6. Gemide taşınan hayvanlara şarbon aşısı başta olmak üzere yapılması gereken önleyici aşılar yapılmış mıdır?

7. Gemi Türk karasularına ne zaman girmiştir? İlgili bölgede ne zamandan bu yana demirlenmiş vaziyette beklemektedir?

8. Geminin kötü kokular yaydığı, bölgede ciddi bir karasinek yoğunluğu gözlendiği iddiaları doğru mudur? Bu iddiaların araştırılması için herhangi bir çalışma başlatılmış mıdır?

9. Gemi canlı hayvan yükü taşıyorsa, taşıdığı hayvanlara ilişkin olarak hangi test ve kontroller yapılmıştır?

10. Ülkemiz kıyılarında yukarıda bahsedildiği gibi canlı hayvan taşıyan kaç gemi bulunmaktadır?

11. Son günlerde yaşanan şarbon vakalarının yaygınlaşmaması ve tekrar etmemesi için canlı hayvan taşıyan bu gemilerden hayvanların çıkarılmasından önce, geçmiş canlı hayvan ithalat süreçlerinin aksine, Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin görevlendireceği veterinerlerce denetim ve kontrol yaptırılması düşünülmekte midir?