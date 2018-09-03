Şarbon nasıl fark edilir?

İstanbul’da bazı kişilerde şarbon görülmesinin ardından Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Önder Ergönül, hastalığın nasıl fark edildiğini anlattı.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’e konuşan Ergönül, şunları söyledi:

“Şarbon Türkiye’de özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülebilen hastalık. Silivri’de görülmüş olması ilginç. Bu hastalık deriyi tutan, nadiren solunum yolu ve yiyeceklerle de bulaşabilen bir hastalık. Örneğin o eti yedik ve hastalık geçti. Mide asidinde yok edilebilir ya da edilemez ve solunum yolu ile bulaşır. Ya da diyelim bir hayvan hastalıklı ve doğum yaptırıyorsunuz. O anda da küçük parçacıklar havaya salınır ve solunum yoluyla akciğere bulaşır. Öldürücü olabilir. Hastalık sivilce gibi başlar, büyür, kararır ve etrafında şişlikler oluşur. Başlangıç aşamasında fark edilirse antibiyotik tedavisi yeterli olabilir. Geç kalınır, özellikle de boyun kısmında görülürse antibiyotiğin yanı sıra pansumanlı, yatarak tedavi gerekebilir. Kişi nefes almakta da güçlük çeker. Kuluçka süresi 2-21 gündür. Erken teşhis için ilk hafta önemlidir.

Vatandaşlar kendilerini şarbon hastalığından korumak için bazı hususlara çok dikkat etmeli. Fiziksel özelliklerini farklı bulduğu, kokusundan şüphelendiği etleri asla satın almamalı ve tüketmemeli. Örneğin etin rengi sağlıklı et renginden farklıysa, kokusu ağırsa asla almayın. Ayrıca sağlıklı olduğunu düşünerek aldığınız etleri de mutlaka çok iyi pişirerek tüketin.”