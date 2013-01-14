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Politika

CHP'li Şeker: Fişlenenenlerin kayıtları Seferberlik Tetkik Kurulu'nda var mı?

CHP'li Şeker'den Bakan Yılmaz'a: Genelkurmay bünyesinde Muharebe Arama Kurtarma (MAK) birimi adı altında herhangi bir yapılanma oluşturulmuş mudur?

14 Ocak 2013 19:12

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a, “Fişlenen vatandaşların kayıtları  Seferberlik Tetkik Kurulu’nda olmadığını sordu.

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Mehmet Şeker, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde Şeker, “Adları geçmişteki kontrgerilla faaliyetleriyle özdeşleştirilen Muharebe Arama Kurtarma Birimi, Seferberlik Tetkik Kurulu ve Özel Kuvvetler Komutanlığı hakkında devletin farklı birim ve yetkilileri tarafından verilen farklı ve çelişkili bilgiler spekülasyonlara neden olmaktadır” dedi.  Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin gereği olarak, Devletin illegal faaliyetlerde kullandığı söylenilen bu yapılanmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirmesini gerekliliğine dikkat çeken  Şeker’in bakan Yılmaz’dan yanıtlamasını istediği sorular şöyle.

-Genelkurmay bünyesinde Muharebe Arama Kurtarma (MAK) birimi adı altında herhangi bir yapılanma oluşturulmuş mudur? Hangi yıl kurulmuştur? Görevleri nelerdir? Bu yapılanma kaç kişi görev almıştır? Hangi faaliyetlerde kullanılmıştır?

-Genelkurmay bünyesinde Seferberlik Tetkik Kurulu adı altında herhangi bir yapılanma oluşturulmuş mudur? Hangi yıl kurulmuştur? Kurul’da kaç kişi görev almıştır? Kurul’un görevleri nelerdir? Hangi faaliyetlerde kullanılmıştır?

-Genelkurmay bünyesinde Özel Kuvvetler Komutanlığı adı altında herhangi bir yapılanma oluşturulmuş mudur? Hangi yıl kurulmuştur? Kaç kişi görev almıştır? Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın görevleri nelerdir? Hangi faaliyetlerde kullanılmıştır?

-Vatandaşları fişleme yukarıda adı geçen yapılanmaların görevleri arasında mıdır? Fişlenen vatandaşlarla ilgili kayıtlar Seferberlik Tetkik Kurulu’nda var mıdır?

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