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Politika

CHP’li Şeker: Darbe komisyonuna kurumlar internette bulunabilecek bilgileri gönderiyor

MGK, Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'na, ‘Toplantı tutanaklarını vermem’ dedi.

04 Eylül 2012 22:15

- Hülya Karabağlı

Ankara

Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nun CHP’li üyesi Mehmet Şeker,  kamu kurumlarından komisyona internette bulunabilecek bilgilerin gönderilmesini eleştirdi. Şeker,  “Bu bilgilerle, bazı aydınların, gazetecilerin öldürülmelerinin arkasında  ‘kontrgerilla’ ‘derin devlet ‘ iddiaları nasıl ortaya çıkarılacak” dedi. Şeker ayrıca MGK’dan komisyona 24 kararın geleceğini,  ancak, kurulun ‘toplantı tutanaklarını vermem” dediğini de söyledi. 

 

Ticari sırra takıldılar

CHP’li komisyon üyesi Şeker, T24’ün yaz döneminde komisyona gelen bilgi ve belgeler ile son MGK toplantısında üzerinde ‘gizlilik’ kararı kaldırılan kararlara ilişkin soruları yanıtladı.

Komisyonun,  28 şubat sürecinde bir gecede içi boşaltılan bankalar,  zenginleşen bürokratlar,  banka cüzdanlarını kabaranlar, alınıp satılan bankalara dair istedikleri bilgeler ‘ticari sırra’  takıldı.  Devlet, ticari sır kapsamında hesaplara ilişkin bilgileri veremeyeceğini bildirdi.  Şeker,  adam hırsızlık yapmış. 100 milyon doları almış. Boğaz’da oturuyor.  Ama, bankacılık kanununa göre bu bir sır oluyor” dedi.

CHP’li Şeker,  MGK’dan 12 Eylül döneminden itibaren karar ve toplantı tutanaklarını istediklerini 24 kararın  komisyona  gelebileceğini  söyledi. “ Tutanakları istedik vermiyorlar” diyen Şeker,  kararların  darbe ve muhtıralara nasıl gelindiğini göstereceğine vurguladı.

 

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