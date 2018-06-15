"CHP'li seçmen için Muharrem İnce adeta bir popstar"

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Ordu ve Giresun'daki mitinglerini takip etti. Yılman gözlemlerini aktardığını bugünkü köşesinde CHP'li seçmen için Muharrem İnce'nin bir popstar olduğunu söyledi.

"Ordu ve Giresun’da ne gördüm?" başlığıyla bir yazı kaleme alan Yılman'ın gözlemlerini aktardığı köşesinin bir bölümü şöyle:

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin bir günlük miting maratonunu izlemem için davet aldığımda, “Diğer bölgelere göre hava daha serindir” düşüncesiyle Ordu ve Giresun mitinglerini izlemek istediğimi bildirdim. Ancak sabah 11.30 gibi iki şehrin tam ortasına konuşlandırılmış havalimanına ayak bastığımda kendi kendime ilk söylediğim şey, “Nereye düştüm ben?” oldu.

Termometre 24 dereceyi gösteriyordu, ancak bu 24 derece öyle bir hissediliyordu ki kendimi Türkiye’nin en kuzeyinde değil, en güneyinde, Mardin ya da Antakya’da hissettirecek oranda kavurucu bir sıcaklığın içerisinde buldum.

Uzatmayayım... Bir önceki gün miting yaptığı Muğla’dan kiralık özel uçakla Karadeniz’e inen Muharrem İnce ile buluşup seçim otobüsüne bindik ve önce Ordu mitingini, ardından da Giresun’u pürdikkat izledim. Kalabalık ve coşkuyu bizzat oradaki insanlara yorumlattım. Daha önce bu iki şehri de bilmediğim ve hemen her mitingin yapıldığı meydanların daha çok kim tarafından nasıl doldurulduğunu mukayese etme şansım olmadığı için İnce kürsüye çıkar çıkmaz ben de meydana dalıp gelen insanlara görüşlerini sordum.

Bu bazen kâh bir polis memuru, kâh partili bir üye ya da Ordu ve Giresun yerel basınında görevli meslektaşım oldu. Hepsinden de doğru yorumu alabilmek için farklı sualler yönelttim tabii. Mesela CHP’lilere sorduğum soru şuydu: “Daha önceki CHP mitingleri nasıl oluyordu? Mesela Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde meydan yine bu kadar doldurulabiliyor muydu?”

Bu sorum üzerine, iki şehrin miting meydanındaki CHP’lilerden aldığım ilk tepki aynen şöyle oldu: “Asla! Kıyas bile kabul edilemez!” Hem geçmiş tüm seçimleri, hem de 24 Haziran’ı takip eden yerel basın mensubu gazetecilerden de İnce’yle CHP’nin ciddi manada fark yarattığı yönünde yorumlar alınca bu defa miting alanlarının güvenliğinden sorumlu polislerin gerçek fikrini yokladım. Esasında onlar da aynı şeyleri söylediler, ancak şu notu düşerek:

“Evet... İnce’yle bu ilk miting önceki tüm CHP mitinglerinden daha kalabalık ve kitle daha heyecanlı, ama yine de Erdoğan’lı mitinglerle asla kıyas edilemez!”

Gördüğüm şudur ki: Diğer şehirler nasıl bilmiyorum ama Karadeniz’in bu iki şirin kentinde enteresan bir İnce merakı, heyecanı ve sempatisi oluşmuş. Bu sözlerimle zaten CHP’li olan seçmenleri kastetmiyorum elbette. Onlar için adeta bir popstar Muharrem İnce.

Bu kastettiklerim daha evvel başka partilere oy veren insanlar. Mesela çok ilginç... Mitinge daha önce CHP’ye hiç oy vermemiş, vermeyi de düşünmeyen ancak sırf İnce’yi merak ettiği için gelen onlarca insanla karşılaştım. Diyebilirsiniz ki, “Ee sana mı denk geldi hep bu insanlar?” Değil tabii ben buldum onları. Bizzat meydanı dolduran kalabalığın arasına girip İnce konuşurken insanların tavırlarına göre aldığı duruşu tespit ederek nabız yokladım. Ve sohbet etme imkânı bulduklarımdan aldığım yanıt da aşağı yukarı şöyleydi değerli okurlarım: “Meclis’te oyum başka partiye olabilir. Çünkü ben CHP’ye oy vermedim, vermeyi de düşünmüyorum, ancak Muharrem İnce’yi beğeniyorum. Samimi buluyorum, bir de çalışkan. Bu defa belki ona oyumu verebilirim!”

Özetle, 24 Haziran’ın sonucunu yüzde yüz tahmin etmem mümkün değil elbette ama şuna eminim: Ordu ve Giresun’da Muharrem İnce partisinden daha fazla oy alacak. Ha bu alacağı oy tüm genel seçimlerde birinci parti olmuş AK Parti’nin, Erdoğan’ın oyunu aşamaz ama sanki biraz daha yakınlaşabilir.