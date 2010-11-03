-CHP'Lİ SAV: YENİ MYK HUKUKEN SAKAT BİR ATAMA ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni Merkez Yönetim Kurulunda (MYK) yer almayan Önder Sav, ''Yeni bir MYK atanması hukuken sakat bir atamadır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı değil, dünyanın en yetkili kurumuna da gidilse hukuki sakatlık, sakatlıktır. Cilalı sözlerle örtemezsiniz'' dedi. Sav, Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK oluşturmasına tepki gösterdi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun kendi imzasıyla Parti Meclisi'ni toplantıya çağırdığını, ancak imzasına sadık kalmayarak toplantıya katılmadığını öne süren Sav, 81 üyeli Parti Meclisi'nin 61 üyesinin katılımıyla toplantının yapıldığını söyledi. Katılımın karar almaya yetecek düzeyde olduğunu belirten Önder Sav, toplantıda divan başkanlığına verilen önergeyle 27-28 Kasım tarihinde Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda Tüzük Kurultayı toplanması kararının verildiğini aktardı. Sav, çoğu kendisinin yanında olan Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bu üyeliklerinin hukuken devam ettiğini ileri sürerek, ''Yeni bir MYK atanması hukuken sakat bir atamadır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı değil, dünyanın en yetkili kurumuna da gidilse hukuki sakatlık, sakatlıktır. Cilalı sözlerle örtemezsiniz'' diye konuştu.